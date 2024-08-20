Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам спецоперации
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) участников спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или истечению контракта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Законопроект предусматривает расширение перечня оснований прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору. К ним предлагается отнести награждение госнаградой, полученной за выполнение задач в ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, с военнослужащих могут списать долги за ЖКУ при увольнении с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к службе по состоянию здоровья, а также в случае получения госнаграды. Долги за ЖКУ также спишут, если военный погибнет при выполнении задач спецоперации.
6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся в период кредитных каникул. Уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика.
В декабре 2023 г. Путин подписал закон, который продлевает право участников спецоперации и членов их семей воспользоваться кредитными каникулами до конца 2024 г. Изменения также предусматривают прекращение обязательств военного по договорам поручительства в случае его гибели.