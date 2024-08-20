Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам спецоперации

Кроме того, с военнослужащих могут списать долги за ЖКУ при увольнении с военной службы по возрасту, истечению срока контракта либо признания их негодными к службе по состоянию здоровья, а также в случае получения госнаграды. Долги за ЖКУ также спишут, если военный погибнет при выполнении задач спецоперации.