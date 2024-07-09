Дети сотрудников ФСИН получат льготу на поступление в вуз по профилю родителя

Член Совета по правам человека Ева Меркачева подтвердила в беседе с «Ведомостями», что в системе УИС действительно наблюдается сильнейший кадровый голод. По ее мнению, предложенная инициатива вполне может стать фактором, удерживающим человека от ухода из ФСИН. Она рассказала, что у сотрудников исполнительной системы престиж службы, как и зарплаты, невысоки. При этом она сама наблюдала, что «потомственность» во ФСИН приветствуется. «Там действительно есть люди, которые поколениями работали в тюрьме. Хорошо ли это или плохо, я не знаю, конечно, это от конкретной семьи зависит», – рассуждает правозащитница.