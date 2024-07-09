Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Дети сотрудников ФСИН получат льготу на поступление в вуз по профилю родителя

Сейчас такое преимущество есть у военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии
Яна Суринская
Династии среди сотрудников ФСИН действительно встречаются, говорят правозащитники/ Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о расширении права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), которые отслужили более 20 лет. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к комиссии. Поправки в закон «Об образовании» разработало Министерство юстиции.

Сейчас преимущественное право на зачисление в ведомственные вузы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) есть только у детей военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии.

Авторы инициативы предложили расширить эту возможность на детей сотрудников УИС, в частности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), для исключения правового неравенства между ведомствами. Кроме того, на преимущественное зачисление смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста.

Вместе с тем эксперты связывают такую инициативу не только с межведомственным неравенством, но и с кадровым голодом в системе ФСИН.

В частности, в марте текущего года на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева подтвердила в беседе с «Ведомостями», что в системе УИС действительно наблюдается сильнейший кадровый голод. По ее мнению, предложенная инициатива вполне может стать фактором, удерживающим человека от ухода из ФСИН. Она рассказала, что у сотрудников исполнительной системы престиж службы, как и зарплаты, невысоки. При этом она сама наблюдала, что «потомственность» во ФСИН приветствуется. «Там действительно есть люди, которые поколениями работали в тюрьме. Хорошо ли это или плохо, я не знаю, конечно, это от конкретной семьи зависит», – рассуждает правозащитница.

Где учат работать в тюрьмах

Академия ФСИН России
(г. Рязань)
Псковский филиал Академии ФСИН
Владимирский юридический институт ФСИН
Пермский институт ФСИН
Воронежский институт права и экономики ФСИН
Самарский юридический институт ФСИН
Вологодский институт права и экономики
Кузбасский институт ФСИН России

Инициатива направлена на повышение престижа службы в УИС, считает экс-следователь, адвокат по уголовным делам Александр Бурчук. Он напомнил, что ранее все ведомства входили в систему МВД. УИС и Росгвардию выделили относительно недавно и многие вопросы до настоящего времени решаются по одним нормативным документам, продолжает Бурчук. «Даже поликлиники и госпиталя до сих могут обслуживать сотрудников данных ведомств одновременно», – пояснил он. По его словам, вместе с этим проблемы у ведомств также общие: это и большой некомплект, неконкурентная с гражданскими отраслями заработная плата и социальное обслуживание. «Не секрет, что сотрудники МВД и ФСИН в большинстве считают дни до льготной выслуги в 20 лет для выхода на пенсию», – отметил собеседник.

Несмотря на это, Бурчук сомневается, что сейчас в ведомственные вузы ФСИН высокий конкурс при поступлении. «Роль преемственности, безусловно, как в полиции, так и в армии при выборе профессии имеет место, это важно и положительно, поскольку традиции и связи поколений на производстве, тем более в такой сложной службе, мотивируют будущих работников УИС к ответственному отношению, моральной ответственности, если хотите, перед семьей», – заключил он.

В отзыве на проект Управления президента по научно-образовательной политике за подписью замначальника управления Юлии Линской отмечается, что сама концепция проекта вопросов не вызывает. Но необходимо, по мнению Линской, дополнить ее положением о преимущественном праве и для детей сотрудников федеральной фельдъегерской связи, уволенных со службы, поскольку орган фельдъегерской связи подведомствен структуре МВД.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных