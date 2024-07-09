Дети сотрудников ФСИН получат льготу на поступление в вуз по профилю родителя

Дети сотрудников ФСИН получат льготу на поступление в вуз по профилю родителяСейчас такое преимущество есть у военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о расширении права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), которые отслужили более 20 лет. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к комиссии. Поправки в закон «Об образовании» разработало Министерство юстиции.
Сейчас преимущественное право на зачисление в ведомственные вузы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) есть только у детей военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии.
Авторы инициативы предложили расширить эту возможность на детей сотрудников УИС, в частности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), для исключения правового неравенства между ведомствами. Кроме того, на преимущественное зачисление смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста.
Вместе с тем эксперты связывают такую инициативу не только с межведомственным неравенством, но и с кадровым голодом в системе ФСИН.
В частности, в марте текущего года на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева подтвердила в беседе с «Ведомостями», что в системе УИС действительно наблюдается сильнейший кадровый голод. По ее мнению, предложенная инициатива вполне может стать фактором, удерживающим человека от ухода из ФСИН. Она рассказала, что у сотрудников исполнительной системы престиж службы, как и зарплаты, невысоки. При этом она сама наблюдала, что «потомственность» во ФСИН приветствуется. «Там действительно есть люди, которые поколениями работали в тюрьме. Хорошо ли это или плохо, я не знаю, конечно, это от конкретной семьи зависит», – рассуждает правозащитница.
Где учат работать в тюрьмах
Академия ФСИН России
(г. Рязань)
Псковский филиал Академии ФСИН
Владимирский юридический институт ФСИН
Пермский институт ФСИН
Воронежский институт права и экономики ФСИН
Самарский юридический институт ФСИН
Вологодский институт права и экономики
Кузбасский институт ФСИН России
Инициатива направлена на повышение престижа службы в УИС, считает экс-следователь, адвокат по уголовным делам Александр Бурчук. Он напомнил, что ранее все ведомства входили в систему МВД. УИС и Росгвардию выделили относительно недавно и многие вопросы до настоящего времени решаются по одним нормативным документам, продолжает Бурчук. «Даже поликлиники и госпиталя до сих могут обслуживать сотрудников данных ведомств одновременно», – пояснил он. По его словам, вместе с этим проблемы у ведомств также общие: это и большой некомплект, неконкурентная с гражданскими отраслями заработная плата и социальное обслуживание. «Не секрет, что сотрудники МВД и ФСИН в большинстве считают дни до льготной выслуги в 20 лет для выхода на пенсию», – отметил собеседник.
Несмотря на это, Бурчук сомневается, что сейчас в ведомственные вузы ФСИН высокий конкурс при поступлении. «Роль преемственности, безусловно, как в полиции, так и в армии при выборе профессии имеет место, это важно и положительно, поскольку традиции и связи поколений на производстве, тем более в такой сложной службе, мотивируют будущих работников УИС к ответственному отношению, моральной ответственности, если хотите, перед семьей», – заключил он.
В отзыве на проект Управления президента по научно-образовательной политике за подписью замначальника управления Юлии Линской отмечается, что сама концепция проекта вопросов не вызывает. Но необходимо, по мнению Линской, дополнить ее положением о преимущественном праве и для детей сотрудников федеральной фельдъегерской связи, уволенных со службы, поскольку орган фельдъегерской связи подведомствен структуре МВД.