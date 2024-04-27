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ФСИН модернизирует информсистему для учета заключенных

Она будет интегрирована в существующий IТ-ландшафт учреждений и переведет часть процессов в цифровой вид
Анна Устинова
ФСИН намерена учесть всех своих абонентов в едином банке данных/ Наташа Шарапова / Ведомости

Федеральная служба исполнения наказаний создаст информационную систему (ИС) «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. ФСИН ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб. Соответствующий конкурс был опубликован на портале госзакупок 18 апреля от департамента города Москвы по конкурентной политике.

Разработка СПО должна начаться 15 июля 2024 г., пройти в два этапа и завершиться до 13 марта 2025 г., говорится в закупке. Финансироваться разработка будет из столичного бюджета, следует из описания конкурса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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