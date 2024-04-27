ФСИН модернизирует информсистему для учета заключенных

ФСИН модернизирует информсистему для учета заключенныхОна будет интегрирована в существующий IТ-ландшафт учреждений и переведет часть процессов в цифровой вид
Федеральная служба исполнения наказаний создаст информационную систему (ИС) «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. ФСИН ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб. Соответствующий конкурс был опубликован на портале госзакупок 18 апреля от департамента города Москвы по конкурентной политике.
Разработка СПО должна начаться 15 июля 2024 г., пройти в два этапа и завершиться до 13 марта 2025 г., говорится в закупке. Финансироваться разработка будет из столичного бюджета, следует из описания конкурса.
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