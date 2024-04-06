Бойцов спецоперации освободили от уплаты накопившихся за кредитные каникулы процентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников военной спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся в период кредитных каникул. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В марте Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации в течение льготного периода. Из текста закона следует, что от уплаты процентов освобождаются граждане, призванные на военную службу по мобилизации, участники специальной военной операции, а также члены их семей.
Начисленные за время кредитных каникул проценты будут списываться, а уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика, говорится в документе. Правительство также устанавливает порядок кредиторам 50% недополученного дохода в связи с прекращением обязательств военнослужащих.
В декабре 2023 г. Путин подписал закон, который продлевает право участников спецоперации на Украине и членов их семей воспользоваться кредитными каникулами до конца 2024 г. Изменения также предусматривают прекращение обязательств военнослужащего по договорам поручительства в случае его гибели.