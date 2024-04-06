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Бойцов спецоперации освободили от уплаты накопившихся за кредитные каникулы процентов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников военной спецоперации и членов их семей от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся в период кредитных каникул. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В марте Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации в течение льготного периода. Из текста закона следует, что от уплаты процентов освобождаются граждане, призванные на военную службу по мобилизации, участники специальной военной операции, а также члены их семей.

Начисленные за время кредитных каникул проценты будут списываться, а уже уплаченная часть процентов пойдет в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика, говорится в документе. Правительство также устанавливает порядок кредиторам 50% недополученного дохода в связи с прекращением обязательств военнослужащих.

В декабре 2023 г. Путин подписал закон, который продлевает право участников спецоперации на Украине и членов их семей воспользоваться кредитными каникулами до конца 2024 г. Изменения также предусматривают прекращение обязательств военнослужащего по договорам поручительства в случае его гибели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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