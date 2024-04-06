Бойцов спецоперации освободили от уплаты накопившихся за кредитные каникулы процентов

В марте Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации в течение льготного периода. Из текста закона следует, что от уплаты процентов освобождаются граждане, призванные на военную службу по мобилизации, участники специальной военной операции, а также члены их семей.