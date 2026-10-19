Триатлонист умер в ходе Ironman в Хорватии
В населенном пункте Порече в Хорватии на соревнованиях Ironman скончался триатлонист из Словении 1972 г. р. Об этом сообщила газета Glas Istre со ссылкой на полицию Словении.
«С большой скорбью подтверждаем, что скончался один из участников, выступавших на сегодняшней гонке Ironman 70.3 Poreč. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям погибшего спортсмена», – сообщили организаторы на своей странице в Facebook
Гражданину Словакии стало плохо во время соревнований по плаванию. На место прибыла скорая помощь, однако спасти спортсмена не удалось. На данный момент для установления причины смерти судмедэксперт провел вскрытие.
Glas Istre подчеркивает, что похожие инциденты случались и ранее. Так, в 2024 г. на Ironman скончался 50-летний участник из Великобритании.
6 сентября во время участия в Медельинском марафоне в Колумбии у студентки факультета биомедицинской инженерии Университета Анд в Боготе Хулианы Авилы Сауды случился сердечный приступ. Медики боролись за ее жизнь, но она скончалась в больнице.