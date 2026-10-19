Триатлонист умер в ходе Ironman в Хорватии

6 сентября во время участия в Медельинском марафоне в Колумбии у студентки факультета биомедицинской инженерии Университета Анд в Боготе Хулианы Авилы Сауды случился сердечный приступ. Медики боролись за ее жизнь, но она скончалась в больнице.