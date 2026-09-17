Пашинян: Армения не возражает против вывода российской базы и исключения из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не возражает против вывода 102-й российской военной базы из Гюмри и не боится исключения из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило агентство «Арменпресс».
«Нам не нужно угрожать исключением из ОДКБ. Хотят исключить – пусть исключают. Таково наше мнение», – сказал он.
Пашинян добавил, что если Россия посчитает нужным вывести военную базу, Армения не будет возражать, однако если Москва решит обсудить этот вопрос, Ереван готов к диалогу. При этом премьер подчеркнул, что 102-я военная база не имеет «жизненно важного значения для безопасности» страны.
24 сентября Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ, а у страны нет планов по возвращению в организацию в ближайшие пять лет. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения может самостоятельно выйти из ОДКБ, если больше не хочет быть ее членом, но признался, что не до конца понимает желание премьера покинуть организацию.
15 сентября замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Ереван не обращался к России с запросом о выводе российской военной базы из Гюмри. По словам Галузина, база продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности на территории Южного Кавказа и республики. Он подчеркнул, что Москва готова вести диалог с Ереваном по дальнейшему сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.