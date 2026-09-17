Пашинян: Армения не возражает против вывода российской базы и исключения из ОДКБ

24 сентября Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ, а у страны нет планов по возвращению в организацию в ближайшие пять лет. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения может самостоятельно выйти из ОДКБ, если больше не хочет быть ее членом, но признался, что не до конца понимает желание премьера покинуть организацию.