МИД России: Армения не запрашивала вывод базы из Гюмри

2 сентября президент России Владимир Путин, говоря о российской военной базе в Гюмри, заявил: «Если Армения считает, что российская база в Гюмри Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».