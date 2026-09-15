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МИД России: Армения не запрашивала вывод базы из Гюмри

Ксения Наумчик
Сергей Гунеев / РИА Новости
Сергей Гунеев / РИА Новости

Армения не обращалась к России с запросом о выводе российской военной базы из Гюмри. Москва по-прежнему считает ее важным элементом системы безопасности республики и Южного Кавказа. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, присутствие российских военных активно обсуждается в общественно-политическом пространстве Армении. При этом Галузин отметил, что на сегодняшний день Москва не видит очевидной альтернативы российскому военному присутствию в республике.

Замглавы российского МИДа также сообщил о готовности Москвы обсуждать с Ереваном дальнейшее сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В частности, такой диалог может продолжаться в рамках предложенной премьер-министром Армении Николом Пашиняном «инвентаризации» двусторонних отношений.

2 сентября президент России Владимир Путин, говоря о российской военной базе в Гюмри, заявил: «Если Армения считает, что российская база в Гюмри Армении не нужна, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста, навязывать мы никому ничего не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то российское военное крыло рядом, то мы останемся, будем работать, сотрудничать».

В конце июня Галузин также сообщал, что армянская сторона не направляла Москве сигналов о необходимости пересмотра соглашения о базе. При этом он выражал сожаление, что некоторые политические силы и прозападные армянские НПО «пытаются очернять российское военное присутствие в Армении». Галузин отмечал, что база в Гюмри стала не только военным объектом, но и своего рода точкой притяжения для местных жителей.

В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сказал, что Москва не видит причин для сворачивания российской базы в Армении, так как она существует для безопасности республики.

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