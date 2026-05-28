Политика /

Шойгу не видит предпосылок для сворачивания военной базы РФ в Армении

Ведомости

Москва не видит причин для сворачивания российской базы в Армении, так как она существует для безопасности республики. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Мы пока не видим никаких предпосылок к тому, чтобы этой базы там не было. Она существует и действует там ради безопасности Армении», – сказал он.

В армянском городе Гюмри находится 102-я российская военная база. Это единственная база РФ в Закавказье, она была открыта в 1995 г. Она несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет (до 2044 г.).

28 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван совместно с Вашингтоном будет создавать новую «геологическую карту» Армении. Он говорил о соглашении с США о добыче минералов и редкоземельных металлов. По словам Пашиняна, есть минералы, которые полстолетия назад представляли только научный интерес, а сейчас они имеют существенное значение в экономике.

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Пашиняну стоит обеспечить свою страну, если он считает, что государство будет только богатеть в дальнейшем. Армянский премьер ранее говорил, что страна не должна опасаться возможного роста цен на сырье на фоне проблем в отношениях с Евразийским экономическим союзом.

28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что линию Армении в отношении России сейчас трудно назвать сбалансированной. Дипломат сказала, что Ереван взаимодействует со странами Запада в тех областях, где традиционно сотрудничал с Россией. При этом неизвестны причины таких шагов, так как Армения не несла ущерба от взаимодействия с Москвой в этих сферах.

