Лавров посоветовал Пашиняну обеспечить богатство для Армении
Пусть премьер-министр Армении Никол Пашинян обеспечит свою страну, если считает, что она будет богатеть, заявил «Вестям» глава МИД России Сергей Лавров.
«Я не могу комментировать высказывания руководителя Армении. Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», – сказал дипломат.
27 мая Пашинян заявил, что Армения не должна опасаться возможного роста цен на сырье на фоне проблем в отношениях с Евразийским экономическим союзом. «У нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», – подчеркнул он. По словам премьера, республика становится «перекрестком мира», что, как он считает, создаст для страны масштабные экономические возможности.
28 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что линию Армении в отношении России сейчас трудно назвать сбалансированной. Дипломат сказала, что Ереван взаимодействует со странами Запада в тех областях, где традиционно сотрудничал с Россией. При этом неизвестны причины таких шагов, так как Армения не несла ущерба от взаимодействия с Москвой в этих сферах.
Пашинян также говорил, что население Армении должно само решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). Он подчеркнул, что задача государства заключается в том, чтобы у жителей страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.