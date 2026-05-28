Лавров посоветовал Пашиняну обеспечить богатство для Армении

Пашинян также говорил, что население Армении должно само решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). Он подчеркнул, что задача государства заключается в том, чтобы у жителей страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.