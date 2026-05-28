Главная / Политика /

МИД РФ: политику Еревана в отношении Москвы трудно назвать сбалансированной

Ведомости

Сегодня линию Армении в отношении России вряд ли можно назвать сбалансированной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей», – добавила она.

Захарова также отметила, что Армения взаимодействует со странами Запада в тех областях, где традиционно сотрудничала с Россией. Причем ущерба от взаимодействия с Москвой в этих сферах нет – есть только прибыль, а потому причина такого поведения не ясна.

За последние месяцы отношения России и Армении осложнились: 4 мая президент Украины Владимир Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. 20 мая секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что последние шаги армянских властей противоречат духу союзнических отношений с РФ. 23 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь, чтобы сделать России «как можно больнее».

27 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Европейским союзом (ЕС). По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор. Пашинян также раскритиковал партнеров, которые, по его мнению, реагируют на обсуждение европейского вектора «угрозами», в том числе скрытыми.

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что у страны нет желания создавать напряженность в отношениях с Россией ни в политическом диалоге, ни в экономике, ни в многосторонних форматах. Говоря о проблемах с поставками армянских товаров в РФ, Мирзоян допустил, что они могут быть объективными. Он также подчеркнул необходимость диверсификации источников поставок и рынков сбыта для любой страны, назвав это «аксиоматической истиной».

