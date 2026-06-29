МИД: Россия не получала от Армении сигналов по пересмотру статуса базы в Гюмри

В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва не видит причин для сворачивания российской базы в Армении, так как она существует для безопасности республики. «Мы пока не видим никаких предпосылок к тому, чтобы этой базы там не было», – отметил он.