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МИД: Россия не получала от Армении сигналов по пересмотру статуса базы в Гюмри

Ведомости

Армянская сторона не направляла Москве сигналов о необходимости пересмотра соглашения о российской военной базе в Гюмри. Об этом заявил в интервью RTVI замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«С армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри», – подчеркнул дипломат.

При этом он выразил сожаление, что некоторые политические силы и прозападные армянские НПО «пытаются очернять российское военное присутствие в Армении». Галузин отметил, что база в Гюмри стала не только военным объектом, но и своего рода точкой притяжения для местных жителей.

В мае секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва не видит причин для сворачивания российской базы в Армении, так как она существует для безопасности республики. «Мы пока не видим никаких предпосылок к тому, чтобы этой базы там не было», – отметил он.

В армянском городе Гюмри находится 102-я российская военная база. Это единственная база РФ в Закавказье, она была открыта в 1995 г. Она несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет (до 2044 г.).

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