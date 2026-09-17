Мантуров предложил компенсировать бизнесу затраты на защиту от атак БПЛА
Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать издержки при подтвержденных вложениях в защиту от угроз БПЛА. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.
«Промышленная устойчивость становится частью себестоимости, и, конечно, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки», – заявил первый вице-премьер, чьи слова приводятся на сайте правительства РФ.
По его словам, помощь нужно оказывать в том случае, если существуют подтверждения, что бизнес вкладывается в физическую защиту и резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов.
3 сентября генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налетов ВСУ. По его словам, одними из эффективных инструментов могло бы стать предоставление рассрочки на периоды обязательных платежей и установление льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитных историй.
24 августа стало известно, что Минфин РФ разработал пакет мер для предпринимателей, пострадавших от атак украинских беспилотников на объекты объединенной компании Wildberries и Rus (РВБ), а также предложения по поддержанию работы самой компании. Проекты постановлений внесены в правительство РФ.