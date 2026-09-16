Ozon сообщил о первых страховых выплатах пострадавшим от атак ВСУ продавцам

24 августа украинские БПЛА атаковали четыре логистических объекта Ozon. Были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром БПЛА атаковал логистический центр в Махачкале. В тот жен день в Краснодаре после атаки сотрудники склада были эвакуированы, а работа объекта приостановлена. 22 августа БПЛА нанесли удар по складу маркетплейса в Чапаевске, после чего там начался пожар.