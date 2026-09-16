Ozon сообщил о первых страховых выплатах пострадавшим от атак ВСУ продавцам
СПАО «Ингосстрах» начал предварительные страховые выплаты продавцам Ozon, чьи товары находились на пострадавших объектах компании в Чапаевске, Энеме и Махачкале. Об этом маркетплейс сообщил в своем Telegram-канале.
По данным компании, в первый день выплаты получили 50 000 продавцов. Остальным деньги должны перечислить до конца недели. Средства поступят на расчетные счета, на которые продавцы обычно получают выручку от Ozon. Подавать заявления или предоставлять дополнительные документы для получения первой выплаты не требуется. Размер предварительной выплаты зависит от количества товаров продавца на пострадавших объектах.
Окончательная сумма будет определена после завершения инвентаризации.После нее в личных кабинетах появятся реестры поврежденных товаров и заявления на страховую выплату. После согласования документов «Ингосстрах» перечислит остаток в течение 20 дней. Ozon также планирует вернуть переплату за страховые полисы, если выяснится, что страховые списания продолжались после уничтожения товаров.
24 августа украинские БПЛА атаковали четыре логистических объекта Ozon. Были эвакуированы склады в Краснодаре, Адыгейске и Невинномысске, а утром БПЛА атаковал логистический центр в Махачкале. В тот жен день в Краснодаре после атаки сотрудники склада были эвакуированы, а работа объекта приостановлена. 22 августа БПЛА нанесли удар по складу маркетплейса в Чапаевске, после чего там начался пожар.