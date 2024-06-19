Путин: Москва ценит поддержку Пхеньяна
Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.
«Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил Путин.
Он выразил уверенность, что переговоры будут продуктивными. Президент РФ также поблагодарил Ким Чен Ына за приглашение приехать в столицу КНДР и выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Москве.
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. По данным ЦТАК, по дороге из аэропорта лидеры обменялись мнениями о развитии отношений двух стран.
19 июня в Пхеньяне проходят российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы, Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться неформальное общение лидеров.