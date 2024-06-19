Путин: Москва ценит поддержку Пхеньяна

19 июня в Пхеньяне проходят российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы, Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться неформальное общение лидеров.