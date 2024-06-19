В Пхеньяне началась церемония встречи Путина и Ким Чен Ына
На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
К площади подъехал кортеж российского лидера во главе с Aurus. Ким Чен Ын поприветствовал Путина, после чего они прошли на площадь.
После церемонии состоятся российско-корейские переговоры в резиденции «Кымсусан».
18 июня площадь Ким Ир Сена украсили флагами России и Северной Кореи. На центральной парадной трибуне поставили портреты Путина и Ким Чен Ына. На улицах Пхеньяна к приезду Путина также вывесили его портреты, флаги России и плакаты с надписью «Корейско-российская дружба будет вечна!».
Владимир Путин 18 июня прибыл с государственным визитом в КНДР. Ким Чен Ын лично встретил российского президента у трапа самолета в аэропорту Пхеньяна. По данным ЦТАК, по дороге из аэропорта лидеры обменялись мнениями о развитии отношений двух стран.
19 июня в Пхеньяне состоятся переговоры в узком и расширенном составе. По итогам встречи будут подписаны документы, Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлениями для СМИ. В тот же день должно состояться неформальное общение лидеров.