Как Пхеньян подготовился к государственному визиту Владимира Путина

Кремлевский пул прилетает чуть более чем за 12 часов до президента. В это время подготовка в аэропорту Пхеньяна в активной стадии. Повсюду северокорейские и российские флаги, надписи «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина», «Да будет вечной корейско-российская дружба». На выезде из аэропорта сотня мужчин украшает бантами растущие рядом деревья. Неожиданно город начинает напоминать февральский Челябинск – тогда весь маршрут президента в уральском городе в вечер приезда Путина был украшен фонарями с триколором. Здесь вся дорога во флагах России и КНДР, а через раз на столбах портреты российского президента. Позже сопровождающие северокорейцы говорят, что в городе развешано «300–400» портретов российского президента. «Может, больше», – добавляют они. Кто-то из журналистов шутит, что ему ночью будет сниться Путин.