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Как Пхеньян подготовился к государственному визиту Владимира Путина

Президент России впервые с 2000 года прибывает в КНДР
Елена Мухаметшина
К первому за 25 лет прибытию товарища Владимира Путина в КНДР подошли очень тщательно/ Гавриил Григоров / РИА Новости

Удивляться начинаешь еще на подлете к Пхеньяну. Восемь часов от Москвы, борт начинает снижение. Многочисленные рисовые поля, небольшие деревни и дороги, но на дорогах нет автомобилей. Первая машина, грузовик, появляется уже на подлете к столице... Еще видишь одинокий состав на железной дороге, одного велосипедиста – все с высоты. Самолет приземляется в международном аэропорту Пхеньяна, столицы самой закрытой страны мира. Здесь все готово к государственному визиту Владимира Путина. Президента ждали только глубокой ночью: основная программа визита будет проходить 19 июня: переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, неформальное общение, концерт, посещение православного храма Троицы Живоначальной и другие мероприятия.

Кремлевский пул прилетает чуть более чем за 12 часов до президента. В это время подготовка в аэропорту Пхеньяна в активной стадии. Повсюду северокорейские и российские флаги, надписи «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина», «Да будет вечной корейско-российская дружба». На выезде из аэропорта сотня мужчин украшает бантами растущие рядом деревья. Неожиданно город начинает напоминать февральский Челябинск – тогда весь маршрут президента в уральском городе в вечер приезда Путина был украшен фонарями с триколором. Здесь вся дорога во флагах России и КНДР, а через раз на столбах портреты российского президента. Позже сопровождающие северокорейцы говорят, что в городе развешано «300–400» портретов российского президента. «Может, больше», – добавляют они. Кто-то из журналистов шутит, что ему ночью будет сниться Путин.

/ Елена Мухаметшина / Ведомости

Поездка до гостиницы сначала идет вдоль рисовых полей, затем природа напоминает российское Приморье. Вдоль дороги деревья с крашенными в белый стволами. Изредка вдоль пути идут пионеры, катит кто-то на велосипеде или в одиночестве прогуливаются мужчины. Периодически журналисты видят большие стелы с Ким Чен Ыном, Ким Чен Иром и Ким Ир Сеном – в разных вариациях. А дальше вдоль дороги с российскими триколорами и портретами Путина начинают вырастать высотные здания. Здесь город чем-то неуловимо начинает походить на туркменский Ашхабад. Машин на дорогах практически нет. Позже, когда журналисты спрашивают сопровождающих, где же автомобили, им отвечают, что в городе чуть-чуть «проблемы с движением» из-за перекрытий. Мимо катят лишь ретро-автобусы бело-синего цвета. Вновь вспоминается Челябинск.

«А где люди?» – спрашивают журналисты сопровождающих. «Просто очень жарко», – отвечают им. На улице действительно почти нет людей и действительно за 30 градусов жары. В городе портреты президента России появляются уже не только на столбах вдоль дороги, но и на высотных зданиях. Продолжают встречаться и плакаты «Корейско-российская дружба будет вечна!» – это надпись на площади Ким Ир Сена, где 19 июня состоится церемония официальной встречи Путина и Ким Чен Ына.

После заселения в гостиницу журналистам должны провести экскурсию – по некоторым из тех мест, которые 19 июня посетят лидеры двух стран. Всюду следует сопровождение из северокорейских сотрудников, все говорят по-русски. «Учили в институте иностранных языков в Пхеньяне или дома по учебникам», – отвечают журналистам сопровождающие.

Как Пхеньян готовился к прибытию Путина
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Столицу КНДР подготовили к приезду президента России Владимира Путина. Пхеньян украсили флагами РФ и портретами российского лидера. 
Путин прилетел в Пхеньян в 20:46 мск 18 июня (02:46 19 июня по местному времени).
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту. На видео, опубликованном Кремлем видно, что лидеры стран пожали друг другу руки и обнялись. Основные мероприятия государственного визита намечены на 19 июня. / Владимир Смирнов / ТАСС

Первая точка маршрута – единственный в КНДР православный храм, посвященный Троице Живоначальной. Это строгое здание терракотового цвета. «С настоятелем сможете пообщаться завтра», – говорят северокорейцы. Завтра (т. е. сегодня) сделать это, конечно, не удастся – будет насыщенный день.

Вторая точка – это Монумент освобождения Кореи Советской армией. С обзорной площадки видна панорама города – вдалеке сразу привлекает внимание Монумент идеям чучхе в виде факела. Монумент освобождения украшает стела «Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между корейскими и советскими народами». «В знак всенародной благодарности» и воздвигнут этот монумент. Здесь один из сопровождающих северокорейцев говорит журналистам: «Напишите, что Северная Корея – нормальная страна». А затем тихонько добавляет: «А интернет контролируют американцы». С сетью в Северной Корее действительно проблемы: ее тут нет, а WiFi в гостинице за 10 минут стоит $2.

/ Елена Мухаметшина / Ведомости

Последняя точка маршрута как раз площадь Ким Ир Сена. Вся площадь во флагах России и Северной Кореи. На центральной парадной трибуне портреты Путина и Ким Чен Ына. Рядом готовят подиум для встречи. На площади репетируют пионеры: с одной стороны с веерами, с другой – с лентами. Неподалеку от площади на пригорке гигантские портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

«А это наш универмаг. Там можно все купить», – рассказывает один из сопровождающих. «Может, мы туда сходим? – интересуются журналисты. – Ведь просто дорогу перейти». «Нет, сегодня очень насыщенная программа. Завтра обязательно сходите», – снова обещают сотрудники, у которых, видимо, 19 июня – день не очень загруженный в отличие от журналистов.

Проезжая по городу видишь лавочки с мороженым, его за обе щеки уплетают пионеры. На улице много людей: кто-то идет с работы, другие гуляют с детьми, третьи ждут автобус. Вокруг лавочки с овощами, корейской едой и выпечкой. Полки магазина забиты продуктами – правда, в самом магазине никого нет, но, кажется, он закрыт. В магазинах сувениров открытки об империалистах из США и чудесной жизни в Северной Корее.

Уже вечером по Москве и после полуночи по местному времени Путин прибывает в аэропорт Пхеньяна из Якутска, куда президент заезжал по дороге из Москвы. 19 июня после основных мероприятий государственного визита в КНДР Путин вылетит в Ханой. Во Вьетнаме его также ждут с государственным визитом.

Начался государственный визит президента России Путина в КНДР
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Президент России Владимир Путин прилетел в Пхеньян в 20:46 мск 18 июня (02:46 19 июня по местному времени).
Это второй визит президента России в Пхеньян, первый был в июле 2000 года. Тогда была первая в истории поездка главы российского государства со времен основания КНДР в 1948 г. / Гавриил Григоров / РИА Новости

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