Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня. Первый его визит в Пхеньян состоялся в июле 2000 г. В КНДР глава государства прилетит поздно вечером 18 июня. Официальная церемония встречи делегации из России и последующее перемещение в резиденцию председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына произойдет днем 19 июня. Российско-северокорейские переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе.