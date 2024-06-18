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Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Ведомости

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в распоряжении.

В документе также отмечается, что МИД во время переговоров может вносить в проект договора изменения, которые не имеют принципиального характера. Подписание договора следует провести на высшем уровне.

Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня. Первый его визит в Пхеньян состоялся в июле 2000 г. В КНДР глава государства прилетит поздно вечером 18 июня. Официальная церемония встречи делегации из России и последующее перемещение в резиденцию председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына произойдет днем 19 июня. Российско-северокорейские переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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