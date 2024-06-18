Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в распоряжении.
В документе также отмечается, что МИД во время переговоров может вносить в проект договора изменения, которые не имеют принципиального характера. Подписание договора следует провести на высшем уровне.
Путин посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня. Первый его визит в Пхеньян состоялся в июле 2000 г. В КНДР глава государства прилетит поздно вечером 18 июня. Официальная церемония встречи делегации из России и последующее перемещение в резиденцию председателя Государственного совета Северной Кореи Ким Чен Ына произойдет днем 19 июня. Российско-северокорейские переговоры будут проходить как в узком, так и в расширенном составе.