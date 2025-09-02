Ким Чен Ын прибыл в Пекин на поезде
Поезд с председателем государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, предположительно, прибыл в Пекин. Об этом пишет «Рёнхап».
Агентство напомнило, что лидер Северной Кореи, по плану, должен присутствовать на предстоящем военном параде в Китае. Отмечается, что Ким Чен Ына сопровождали министр иностранных дел Чхве Сон Хи и другие официальные лица.
В материале подчеркивается, что Ким Чен Ын «будет стоять бок о бок» с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на военном параде 3 сентября. Предполагается также, что Ким Чен Ын может провести отдельные встречи с обоими лидерами в кулуарах.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что возможность переговоров президента Путина и Ким Чен Ына будет рассмотрена после прибытия северокорейского руководителя в Пекин вечером 2 сентября.
2 сентября Путин прибыл из Тяньцзиня в Пекин. Официальный визит российского лидера в Китай продлится до 3 сентября.