Ким Чен Ын прибыл в Пекин на поезде

В материале подчеркивается, что Ким Чен Ын «будет стоять бок о бок» с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на военном параде 3 сентября. Предполагается также, что Ким Чен Ын может провести отдельные встречи с обоими лидерами в кулуарах.