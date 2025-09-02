Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия лидера КНДР в Пекин
Возможность переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет рассмотрена после прибытия северокорейского руководителя в Пекин вечером 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Bloomberg 28 августа писал, что Ким Чен Ын посетит Китай для участия в военном параде 3 сентября. Агентство отмечало, что подобные зарубежные поездки северокорейского лидера редки и нынешняя пройдет в окружении других мировых руководителей.
29 августа стало известно, что экономика КНДР демонстрирует рост на фоне расширения сотрудничества с Россией. По данным Банка Кореи, в 2024 г. ВВП страны увеличился на 3,1% после снижения на 0,2% годом ранее. Это стало лучшим результатом с 2016 г., когда рост составил 3,9%. В банке пояснили, что позитивная динамика связана с ростом производства, строительства и горнодобывающей промышленности, чему способствовали внутренние проекты и активизация экономических связей с Россией.
19 июня 2024 г. Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который начал действовать 4 декабря. Российский президент подчеркивал, что документ закладывает основу для долгосрочного сотрудничества двух стран.