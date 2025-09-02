Песков: встречу Путина и Ким Чен Ына обсудят после прибытия лидера КНДР в Пекин

29 августа стало известно, что экономика КНДР демонстрирует рост на фоне расширения сотрудничества с Россией. По данным Банка Кореи, в 2024 г. ВВП страны увеличился на 3,1% после снижения на 0,2% годом ранее. Это стало лучшим результатом с 2016 г., когда рост составил 3,9%. В банке пояснили, что позитивная динамика связана с ростом производства, строительства и горнодобывающей промышленности, чему способствовали внутренние проекты и активизация экономических связей с Россией.