Ким Чен Ын присоединится к Путину на параде в Пекине

В Пекине на торжествах в 80-ю годовщину победы над Японией ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.