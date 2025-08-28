Ким Чен Ын присоединится к Путину на параде в Пекине
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Китай для участия в военном параде 3 сентября. Это редкая поездка, во время которой он будет находиться рядом с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.
Ким «вскоре посетит Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина», чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» также заявило о поездке Кима.
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин не встречались лично с июня 2019 г. До этого Ким Чен Ын четыре раза приезжал в Пекин за 10 месяцев, чтобы заручиться поддержкой Китая в восстановлении отношений с США и Южной Кореей, отмечает Bloomberg.
В Пекине на торжествах в 80-ю годовщину победы над Японией ожидают лидеров ряда стран. Еще в июне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах Путина принять участие в параде. Как уточнялось 24 августа, глава российского государства на следующей неделе отправится в Китай с четырехдневным визитом, в ходе которого состоятся переговоры делегаций и саммит ШОС в Тяньцзине.