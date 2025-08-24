Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай

В последний раз российский лидер посещал Китай в 2024 г. – 16 и 17 мая. Тогда Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. По итогам консультаций был подписан пакет документов. Лидеры двух стран также выступили на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры РФ и КНР.