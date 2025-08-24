Газета
Главная / Политика /

Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай

Там президент России примет участие в саммите ШОС
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили «Вести» со ссылкой на журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая. Во время визита Путин также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить в городе Тяньцзинь.

В последний раз российский лидер посещал Китай в 2024 г. – 16 и 17 мая. Тогда Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. По итогам консультаций был подписан пакет документов. Лидеры двух стран также выступили на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры РФ и КНР.

Что Владимир Путин делал в Сарове

Политика / Власть

В сентябре Китайская Народная Республика проведет масштабные торжественные мероприятия по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны. Российскую Федерацию представит президент Путин, который уже подтвердил свое участие.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет подключить Китай к гарантиям безопасности Украины.

19 августа официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Пекин поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине. По ее словам, переговоры и диалог – единственный действенный способ урегулирования украинского кризиса и Китай будет поддерживать все усилия, которые будут способствовать миру.

