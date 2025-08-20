Китай может показать на параде в Пекине беспилотник-невидимку FH-97

На параде ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Его визит приурочен к дню победы над Японией. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. В мае лидер Китая приезжал в Москву для участия в параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.