Китай может показать на параде в Пекине беспилотник-невидимку FH-97
Китайская армия готовится представить на военном параде в Пекине новейший беспилотник-невидимку FH-97. Об этом пишет South China Morning Post.
По данным издания, основанием для предположений стали фотографии репетиций: на кадрах видно, как на прицепе за грузовиком перевозят укрытый чехлом аппарат.
Отмечается, что FH-97 способен действовать в связке с пилотируемыми самолетами и участвовать в совместных воздушных атаках.
На параде ожидается присутствие президента России Владимира Путина. Его визит приурочен к дню победы над Японией. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Путин встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. В мае лидер Китая приезжал в Москву для участия в параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
18 августа SCMP писала, что европейские дипломаты могут бойкотировать парад в Пекине. Причиной называют присутствие Путина и возможное участие российских войск.