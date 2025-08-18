SCMP: европейские дипломаты планируют бойкотировать парад в Китае из-за Путина

Европейские дипломаты в Пекине обсуждают возможность бойкотировать военный парад, который Китай проведет в сентябре. Такое решение может быть принято из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина и возможного участия российских войск. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.