SCMP: европейские дипломаты планируют бойкотировать парад в Китае из-за Путина
Европейские дипломаты в Пекине обсуждают возможность бойкотировать военный парад, который Китай проведет в сентябре. Такое решение может быть принято из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина и возможного участия российских войск. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.
По данным издания, европейские представительства были приглашены на парад и сопутствующие мероприятия, однако особенно острые дискуссии вызывает участие российского лидера. Некоторые дипломаты заявили, что испытывают обеспокоенность из-за вероятного присутствия России, хотя подтверждений участия российских военных в параде пока нет.
Как отмечает SCMP, Кремль ранее сообщил, что Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября для участия в параде, посвященном окончанию Второй мировой войны, а также в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Ранее стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине.
19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит приурочен ко Дню победы над Японией. В мае лидер КНР посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.