В Кремле допустили встречу Путина и Трампа в Пекине
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», – сказал он.
19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит приурочен ко дню победы над Японией. В мае лидер КНР посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В начале июня Си пригласил Трампа в Китай. Американскую сторону на переговорах представят глава минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир. Уточнялось, что место встречи будет определено позже.