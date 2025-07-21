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В Кремле допустили встречу Путина и Трампа в Пекине

Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на праздновании окончания Второй мировой войны в Пекине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не слышали, что президент Трамп тоже собирается туда, в Пекин. Если так случится, что он тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», – сказал он.

19 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил, что Путин посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит приурочен ко дню победы над Японией. В мае лидер КНР посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В начале июня Си пригласил Трампа в Китай. Американскую сторону на переговорах представят глава минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир. Уточнялось, что место встречи будет определено позже.

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