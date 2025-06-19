Путин и Си встретятся в Пекине в день победы над Японией

В мае лидер КНР посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая он встретился с Путиным, переговоры прошли с участием делегаций в Кремле. Тогда были подписаны совместные документы государств. Переговоры продлились более трех с половиной часов.