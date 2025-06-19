Путин и Си встретятся в Пекине в день победы над Японией
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут 2 сентября в Пекине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В это время будут проходить празднования 80-летия победы над Японией.
«Теперь условлено, что лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине. Это 31 августа – 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздниках, мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны», – добавил Ушаков.
19 июня лидеры государств провели часовой телефонный разговор. По словам Ушакова, беседа носила «дружеский, конструктивный характер». Путин в время разговора подтвердил свою готовность оказывать посреднические усилия в рамках деэскалации израильско-иранского конфликта. Пекин согласился с тем, что противостояние не имеет силового решения, подчеркнул Ушаков.
В мае лидер КНР посетил Москву, чтобы принять участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая он встретился с Путиным, переговоры прошли с участием делегаций в Кремле. Тогда были подписаны совместные документы государств. Переговоры продлились более трех с половиной часов.