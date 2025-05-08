Путин встретился с главным гостем парада Победы – лидером КНР Си Цзиньпином

Второй документ – совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. В нем отмечается, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, «доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос». Отмечается, что остается дестабилизирующая экспансия военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств. Озабоченность России и Китая вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств. Особо подчеркивается дестабилизирующий характер программы «Золотой купол для Америки», предполагающей ничем не ограниченную систему ПРО для защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников». А это означает полный отказ от связи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, что является одним из главных принципов поддержания стратстабильности. Кроме того, это приведет к размещению неконтролируемых вооружений в космосе.