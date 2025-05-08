Путин встретился с главным гостем парада Победы – лидером КНР Си Цзиньпином

Путин встретился с главным гостем парада Победы – лидером КНР Си ЦзиньпиномДвусторонние переговоры глав государств продлились три с половиной часа, а продолжились беседой тет-а-тет
В Кремле 8 мая состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в составе делегаций, а также подписание совместных документов. Переговоры в целом продлились более трех с половиной часов. А после подписания заявлений и официального завтрака беседа двух лидеров продолжилась тет-а-тет, где они должны обсудить самые важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и российско-американские отношения.
Переговоры Путина и Си
Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Россию 7 мая. Он станет главным гостем парада Победы в Москве 9 мая. А 8 мая лидер КНР прибыл в Кремль для переговоров с Путиным. Церемония официальной встречи проходила в Георгиевском зале Кремля. Когда Путин и Си пожали руки зазвучали гимны двух стран. После этого началась церемония приветствия лидерами членов делегаций – более тридцати из российской и семеро из китайской (позже на расширенных переговорах число членов китайской делегации выросло).
После церемонии приветствия начались переговоры в узком составе. Путин сказал, что рад новой встрече и очень ценит возможность личного общения с Си. Он поблагодарил лидера КНР за приезд на празднование 80-летия Победы и за приглашение на мероприятия, посвященные юбилею победы во Второй мировой Войне и победе над милитаристской Японией, подтвердив свой визит в Китай. По Красной площади 9 мая пройдет парадный расчет народно-освободительной армии Китая, сказал Путин. По его словам, Россия и Китай защищают память о событиях военных лет. Советский Союз потерял в войне 27 млн жизней, Китай – 37 млн, напомнил он.
Кто принимал участие в переговорах
Си поблагодарил Путина за приглашение на торжества в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Он также напомнил о том, что Китай в этом году отмечает 80-летие победы в войне сопротивления японским захватчикам и победу в мировой антифашистской войне. Тогда китайский и российский народы «ценой тяжелых потерь» одержали победу и внесли неизгладимый вклад в дело мира во всем мире, заявил Си. Сегодня же перед лицом «негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН» защищать правду о Второй мировой войне, отстаивать интересы Китая, России, развивающихся стран, формируя «равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию», напутствовал Си.
Переговоры в узком составе продлились около полутора часов, а затем продолжились в расширенном составе, где обсудили большую часть аспектов сотрудничества между Россией и Китаем. Российско-китайские отношения Путин назвал «образцом» межгосударственного общения в XXI веке. В прошлом году товарооборот между странами составил $244,9 млрд и «это далеко не предел», заявил Путин: «В портфель инвестиционной межправкомиссии входит уже 86 проектов на сумму более $200 млрд».
«Локомотив наших связей – энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи – по экспорту сжиженного природного газа», – сказал Путин. По его словам, в 2027 г. будет запущен дальневосточный газовый маршрут, который обеспечит Китай газом до 10 млрд куб. м в год. Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире, сказал президент, при этом приветствуется создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в Россию. Также Россия готова расширять экспорт агропродукции в Китай.
В условиях непростой геополитической ситуации российско-китайская внешнеполитическая связка является стабилизирующим фактором, полагает Путин, поскольку обе страны отстаивают многополярный миропорядок. Си также говорил о многополярности и создании «инклюзивной экономической глобализации», а также о том, что Россия и Китай отстаивают многостороннюю торговую систему и бесперебойность цепочек производства и поставок. Си отдельно подчеркнул, что Китай на протяжении многих лет является главным двигателем и стабилизатором мирового экономического роста.
Лидер КНР отметил, что за прошлые 80-лет китайско-российские отношения выдержали непростые испытания: «Наша дружба, спаянная кровью и закаленная в огне, передавалась из поколения в поколение». За последние годы же наблюдается «здоровая восходящая динамика» на основе добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, добавил он.
Подписанные документы
Итогом переговоров стало подписание 28 документов, среди которых соглашения о взаимной защите инвестиций, о сотрудничестве в области цифровой экономики, в области создания лунной электростанции, несколько протоколов о соблюдении карантинных требований по экспорту некоторых продуктов питания из России в Китай, несколько меморандумов о сотрудничестве между университетами и др.
Лидеры же двух стран подписали два документа. Первый – совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образования. В нем говорится о сохранении достоверной исторической памяти о Второй мировой войне и что страны будут помнить подвиг народов «Советского Союза и Китая, защитивших мир на планете». Также страны договорились продолжать военное и военно-техническое сотрудничество. Для продвижения взаимовыгодной кооперации стороны будут продвигать развитие двусторонней торговли, продолжать энергетическое партнерство, углублять кооперацию в области страхования, рейтинговых агентств и ценных бумаг и т.д. В документе прописано, что «стороны убеждены», что для урегулирования украинского кризиса надо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН. Россия же позитивно оценивает позицию Китая, занятую по украинскому кризису.
Второй документ – совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. В нем отмечается, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, «доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос». Отмечается, что остается дестабилизирующая экспансия военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств. Озабоченность России и Китая вызывают планы и практические шаги отдельных ядерных государств по развертыванию вне своей национальной территории ракет средней и меньшей дальности наземного базирования с малым подлетным временем к широкому спектру целей на территориях других ядерных государств. Особо подчеркивается дестабилизирующий характер программы «Золотой купол для Америки», предполагающей ничем не ограниченную систему ПРО для защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников». А это означает полный отказ от связи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, что является одним из главных принципов поддержания стратстабильности. Кроме того, это приведет к размещению неконтролируемых вооружений в космосе.