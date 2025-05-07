Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает «РИА Новости», лидер КНР приземлился в аэропорту «Внуково-2» около 18:00 мск. Ожидается, что его визит продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в параде на Красной площади и других праздничных мероприятиях.
6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особо отмечались три официальных визита: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Известно, что президент РФ Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.
Кроме того, на парад приглашены главы всех аккредитованных в РФ дипломатических представительств, а также руководители оборонных ведомств 34 государств. По словам Ушакова, в мероприятиях также примут участие ветераны из ряда зарубежных стран, включая Израиль и США.