Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы

6 мая помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особо отмечались три официальных визита: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Известно, что президент РФ Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.