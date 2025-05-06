Кто приедет в Москву на 80-летие Дня победы

«Планируется выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и доверительная беседа за чаем в формате один на один. В последние годы такой пункт программы предусматривается во всех российско-китайских встречах на высшем уровне. В ходе вот этого так называемого чаепития будут обсуждаться самые-самые важные, ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и, конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы», – сказал Ушаков. В частности, будут затронуты темы конфликта на Украине и российско-американских отношений. По словам помощника президента, Си Цзиньпин в качестве главного гостя будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Ушаков напомнил, что совместное участие лидеров России и КНР в юбилейных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, к победе над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны «становится доброй традицией». Так было и в 2015 г. В конце августа-начале сентября Путин посетит с визитом КНР, где примет участие в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.