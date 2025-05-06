Кто приедет в Москву на 80-летие Дня победы

Кто приедет в Москву на 80-летие Дня победыРоссию посетят лидеры 29 стран. Трое из них – главы Китая, Венесуэлы и Вьетнама – прибудут с официальными визитами
В Москву на Парад победы приедут лидеры 29 стран. Ожидаются три официальных визита – президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Владимир Путин с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних переговоров. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
Парад победы
На Параде победы будут присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые были приглашены Россией, сказал Ушаков. Среди них главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркино-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Китайской Народной Республики, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии. Кроме того Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены на достаточно высоком уровне.
В торжественных мероприятиях будут участвовать генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития и так далее. «По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран. Тоже назову эти страны. Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, Китайская Народная Республика, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан», – рассказал Ушаков. Расчета КНДР на Красной площади не будет, однако Ушаков анонсировал «одну интересную встречу» без подробностей.
Также на парад приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководители оборонных ведомств 34 государств, рассказал Ушаков. По его словам, будут на параде и ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из Израиля и США.
Мероприятия 7 мая
«80-летие Победы – это действительно важное событие и международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня – 7, 8, 9 и 10 мая. У нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию. Президент проведет более 15 двухсторонних встреч с лидерами. Ряд бесед состоится в формате "на ногах"», – сказал Ушаков.
Начнутся мероприятия 7 мая с официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Путин и Мадуро проведут переговоры в узком и расширенном составах. Мадуро останется и для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы. «Венесуэла – это надежный партнер России в латинамериканском регионе и в мире целом. Исторически сложившиеся многоплановые связи между нашими странами продолжают успешно развиваться по самому широкому спектру направлений, в том числе в торговле, культуре и космосе», – сказал Ушаков. Он отметил, что для закрепления особого характера отношений между Россией и Венесуэлой согласован межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который 7 мая будет подписан двумя лидерами. «Этот договор нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах», – считает Ушаков. Также договор охватывает сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействию терроризму, экстремизму, борьбе с фальсификацией истории, закрепляет курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникаций, здравоохранения, культуры.
Также на 7 мая у президента запланированы еще три встречи – с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом (он уже прибыл в Россию). Затем Путин проведет встречу с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
Визит лидера КНР
Главное событие 8 мая – официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Это будет третий контакт Путина и Си с начала 2025 г. – в январе они проводили встречу по ВКС, в феврале разговаривали по телефону. Переговоры пройдут сначала в узком составе, затем в расширенном составе, после этого будут приняты совместные заявления лидеров. Первый документ – Совместное заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху, в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН. Второй документ – Совместное заявление по глобальной стратегической стабильности. Также будут подписаны межправительственные и межведомственные документы.
«Планируется выступление лидеров перед представителями СМИ, затем официальный завтрак и доверительная беседа за чаем в формате один на один. В последние годы такой пункт программы предусматривается во всех российско-китайских встречах на высшем уровне. В ходе вот этого так называемого чаепития будут обсуждаться самые-самые важные, ключевые вопросы стратегического взаимодействия наших стран, и, конечно, самые деликатные и чувствительные вопросы», – сказал Ушаков. В частности, будут затронуты темы конфликта на Украине и российско-американских отношений. По словам помощника президента, Си Цзиньпин в качестве главного гостя будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Ушаков напомнил, что совместное участие лидеров России и КНР в юбилейных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, к победе над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны «становится доброй традицией». Так было и в 2015 г. В конце августа-начале сентября Путин посетит с визитом КНР, где примет участие в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны.
Отношения России и Китая сейчас находятся «на наивысшем за всю историю уровне», сказал Ушаков: «Наше сотрудничество является подлинно образцовым, это признается как в Москве, так и в Пекине. Это сотрудничество основано на уважении и суверенитете, учете интереса друг друга. Сотрудничество является полностью доверительным, равноправным, естественно, взаимовыгодным и, естественно, не направлено против каких-либо третьих стран». Он добавил, что наращивается политический диалог с помощью контактов по линии парламентов, партий, советов безопасности, министерств иностранных дел, министерств обороны и др.
«Китай занимает первое место среди наших внешнеторговых партнеров, Россия – пятое место среди торговых контрагентов Китая. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 7,5% и достиг нового рекорда $245 млрд. Сотрудничество развивается по всем направлениям. Флагманская сфера – это энергетика. Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в Китай, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место», – сказал Ушаков. По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах, также как и международная тематика, поскольку «российско-китайская связка играет определяющую, стабилизирующую роль во всех международных делах».
Вечером 8 мая Путин устроит большой прием, состоящий из концерта и официального обеда для всех глав иностранных делегаций, которые к этому времени прибудут в Москву. На нем будет присутствовать и Си.
9 мая
День Победы начнется с церемонии встречи Путиным глав иностранных делегаций. Они все вместе пройдут на Красную площадь, займут места на трибунах, а в 10:00 мск начнется военный парад. После него запланировано совместное возложение лидерами венков к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, затем совместное фотографирование. А около 12:00 мск начнется официальный прием в Кремле глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России. После этого у Путина продолжится череда двухсторонних встреч с иностранными лидерами.
Первая двусторонняя встреча у Путина в этот день запланирована с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам Ушакова, Бразилия – приоритетный партнер России в Латинской Америке. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС, эта тема будет обсуждаться на переговорах. «Кроме того Бразилия, как известно, совместно с Китаем инициировала создание группы «Друзья мира» на Украине». Бразильская деятельность в рамках этой группы также будет обсуждаться в ходе визита, как и вообще ситуация на Украине. Это естественно», – сказал Ушаков.
Затем у Путина запланированы переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, на которых будут обсуждаться совместные проекты, в том числе строительство в Египте первой АЭС и российской промышленной зоны, а также ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Также 9 мая Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, а затем и с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. С последним будет обсуждаться и международная тематика, в том числе и ситуация вокруг Украины. Завершит двусторонки в этот день – встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Также в этот день часть бесед пройдет «на ногах», поскольку ряд полноформатных встреч не удалось согласовать из-за нехватки времени, отметил Ушаков.
10 мая
В этот день будет третий официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Путин встречался с ним в июне прошлого года, когда был с визитом в Ханое. В Москве переговоры планируются в узком, затем в расширенном составе. По их итогам планируется принять совместную декларацию и подписать ряд двухсторонних документов. «Отношения с Вьетнамом развиваются весьма успешно. В 2024 г., если говорить про товароборот, он увеличился на 20% и достиг почти $6 млрд», – сказал Ушаков.
После переговоров с То Ламом запланированы еще шесть двусторонних встреч – с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Эта важная встреча [с Аббасом] с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое значение, и мы его заранее согласовали», – сказал Ушаков. После этого у Путина будут встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагима Траоре, президентом Абхазии Бадрой Гунбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
«Празднование 80-летия Великой Победы превращается поистине в крупнейшее международное мероприятие. Это показатель растущего авторитета России в мире. Я бы в личном плане мог сравнить вот эти четыре рабочих майских дня с октябрьским саммитом БРИКС в Казани», – считает Ушаков. По его словам, несмотря на по-прежнему враждебное отношение со стороны ряда западных стран, Россия «весьма успешно проводит крупнейшие масштабные международные мероприятия на наших российских площадках». Он напомнил, что на осень запланирован саммит «Россия – Лига арабских государств».