РФ и КНР приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильности

РФ и КНР приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильностиОно было подписано по итогам переговоров лидеров двух стран
По итогам переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о глобальной стратегической стабильности.
- заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, ознаменованную 80-летием Победы СССР в Великой Отечественной войне, победой китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и образованием ООН;
- декларация о дальнейшем укреплении сотрудничества в целях поддержания авторитета международного права;
- меморандум о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности;
- меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации и цифровой экономики;
- меморандум об углублении сотрудничества между Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) и Медиакорпорацией Китая и др.
Главы государств также обсудили актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Государственный визит Си в Россию состоится с 7 по 10 мая. Планируется, что он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. 8 мая прошли переговоры Путина и Си в узком составе.