Россия и Китай подписали обновленное соглашение о взаимной защите инвестиций
Министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Соглашение устанавливает высокие стандарты защиты инвестиций. В нем предусмотрен запрет на дискриминацию инвесторов и компенсация за убытки, вызванные экспроприацией их вложений, наряду с механизмами разрешения споров. В частности, оговорена возможность передачи спора между инвестором и государством, на территории которого были осуществлены инвестиции, в международные арбитражи.
Новые положения, направленные на упрощение процедур, будут способствовать ускорению темпов инвестирования и развитию инвестиционных проектов.
Одним из ключевых направлений для российских инвесторов в Китае является производство прокатной продукции из высокотехнологичных алюминиевых сплавов, говорится в сообщении. Кроме того, российские компании рассматривают возможности реализации проектов в области страхования, инфраструктурного строительства и металлургии.
Решетников выразил мнение, что визит председателя КНР Си Цзиньпина может придать дополнительный импульс сотрудничеству стран в экономической сфере. Он считает, что подтверждение тому является подписанное обновленного соглашения. Он считает, что оно позволит бизнесу в РФ запускать новые инвестиционные проекты на основе более прозрачных и понятных условий, а также обеспечит инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды.
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина отметила, что Китай остается одним из ключевых направлений для российского экспорта из-за масштабного рынка и растущего спроса на отечественную продукцию. Для российских компаний китайский рынок открывает возможности для развития долгосрочных партнерств и реализации масштабных совместных проектов, считает она.
Для российского бизнеса важно налаживание конструктивного и институционального взаимодействия между Россией и Китаем, направленного на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Союз выразил уверенность, что подписание обновленного соглашения станет дополнительным стимулом для пакета двусторонних инвестиционных инициатив и со временем позволит перейти на новый уровень партнерских отношений.
Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он пример участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. 8 мая прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Си в узком составе. Глава российского государства подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.
Планируется, что Путин и Си подпишут ряд документов. Представители Москвы и Пекина продолжат общение в формате официального завтрака. Предполагается также разговор двух лидеров наедине за чаем.