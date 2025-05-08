Газета
Телеграм
/ Политика

Россия и Китай подписали обновленное соглашение о взаимной защите инвестиций

Ведомости

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Соглашение устанавливает высокие стандарты защиты инвестиций. В нем предусмотрен запрет на дискриминацию инвесторов и компенсация за убытки, вызванные экспроприацией их вложений, наряду с механизмами разрешения споров. В частности, оговорена возможность передачи спора между инвестором и государством, на территории которого были осуществлены инвестиции, в международные арбитражи. 

Новые положения, направленные на упрощение процедур, будут способствовать ускорению темпов инвестирования и развитию инвестиционных проектов.

Одним из ключевых направлений для российских инвесторов в Китае является производство прокатной продукции из высокотехнологичных алюминиевых сплавов, говорится в сообщении. Кроме того, российские компании рассматривают возможности реализации проектов в области страхования, инфраструктурного строительства и металлургии.

Решетников выразил мнение, что визит председателя КНР Си Цзиньпина может придать дополнительный импульс сотрудничеству стран в экономической сфере. Он считает, что подтверждение тому является подписанное обновленного соглашения. Он считает, что оно позволит бизнесу в РФ запускать новые инвестиционные проекты на основе более прозрачных и понятных условий, а также обеспечит инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды.

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина отметила, что Китай остается одним из ключевых направлений для российского экспорта из-за масштабного рынка и растущего спроса на отечественную продукцию. Для российских компаний китайский рынок открывает возможности для развития долгосрочных партнерств и реализации масштабных совместных проектов, считает она. 

Для российского бизнеса важно налаживание конструктивного и институционального взаимодействия между Россией и Китаем, направленного на создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, сообщили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Союз выразил уверенность, что подписание обновленного соглашения станет дополнительным стимулом для пакета двусторонних инвестиционных инициатив и со временем позволит перейти на новый уровень партнерских отношений.

Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он пример участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. 8 мая прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Си в узком составе. Глава российского государства подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.

Планируется, что Путин и Си подпишут ряд документов. Представители Москвы и Пекина продолжат общение в формате официального завтрака. Предполагается также разговор двух лидеров наедине за чаем.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных