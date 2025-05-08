Переговоры Путина и Си в расширенном составе завершились

8 мая также прошли переговоры Путина и Си в узком составе. Президент РФ подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.