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Переговоры Путина и Си в расширенном составе завершились

Ведомости

В Кремле подошли к концу переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в расширенном составе. Их продолжительность составила 3,5 часа.

Планируется, что Путин и Си подпишут ряд документов. Представители Москвы и Пекина продолжат общение в формате официального завтрака. Предполагается также разговор двух лидеров наедине за чаем.

8 мая также прошли переговоры Путина и Си в узком составе. Президент РФ подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.

Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он пример участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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