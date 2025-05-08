Переговоры Путина и Си в расширенном составе завершились
В Кремле подошли к концу переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в расширенном составе. Их продолжительность составила 3,5 часа.
Планируется, что Путин и Си подпишут ряд документов. Представители Москвы и Пекина продолжат общение в формате официального завтрака. Предполагается также разговор двух лидеров наедине за чаем.
8 мая также прошли переговоры Путина и Си в узком составе. Президент РФ подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.
Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он пример участие в торжествах по случаю 80-летия Победы.