Китай готов защищать правду о Второй мировой войне вместе с Россией

Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. 8 мая прошли переговоры Путина и Си в узком составе. Президент РФ подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.