Китай готов защищать правду о Второй мировой войне вместе с Россией
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава КНР Си Цзиньпин заявил о готовности отстаивать правду об истории Второй мировой войны вместе с РФ.
«Сегодня перед лицом негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», – заявил он.
Государственный визит Си в Россию продолжается с 7 по 10 мая. Планируется, что он примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. 8 мая прошли переговоры Путина и Си в узком составе. Президент РФ подчеркнул, что Китай и Россия развивают связи «во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было». «Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер», – сказал российский лидер.
Планируется, что Путин и Си подпишут ряд документов. Представители Москвы и Пекина продолжат общение в формате официального завтрака. Предполагается также разговор двух лидеров наедине за чаем.