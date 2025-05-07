Си Цзиньпин: встреча в Москве укрепит стратегическое партнерство с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его государственный визит в Россию и участие в торжествах по случаю 80-летия Победы придадут мощный импульс всестороннему стратегическому партнерству Москвы и Пекина. Об этом он сообщил по прибытии в Москву, передает Центральное телевидение Китая.
Лидер КНР отметил, что Китай и Россия являются «хорошими соседями, настоящими друзьями и надежными партнерами», которые вместе отстаивают международную справедливость и защищают результаты победы во Второй мировой войне. По его словам, отношения двух стран устойчивы, зрелы и независимы, а их взаимодействие важно не только для народов обеих стран, но и для стратегической стабильности во всем мире.
«В ходе визита состоится углубленный обмен мнениями с президентом России по всему спектру двусторонних и международных вопросов. Это даст новый импульс развитию китайско-российского сотрудничества в новую эпоху», – отметил Си Цзиньпин.
Он также подчеркнул, что прибыл в Москву, чтобы отдать дань памяти героям Великой Отечественной войны и подтвердить приверженность совместной борьбе против фашизма, заявив о важности продвижения «правильного взгляда на историю».
Лидер КНР приземлился в аэропорту «Внуково-2» около 18:00 мск. Ожидается, что его визит продлится с 7 по 10 мая. Си Цзиньпин примет участие в параде на Красной площади и других праздничных мероприятиях.
6 мая Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Среди них – президенты Венесуэлы и Вьетнама, а также председатель КНР. Путин проведет более 15 встреч с зарубежными лидерами с 7 по 10 мая.
На парад приглашены главы дипломатических представительств в РФ и руководители оборонных ведомств 34 стран. В мероприятиях также примут участие зарубежные ветераны, включая представителей Израиля и США.