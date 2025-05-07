Си Цзиньпин: встреча в Москве укрепит стратегическое партнерство с Россией

Лидер КНР отметил, что Китай и Россия являются «хорошими соседями, настоящими друзьями и надежными партнерами», которые вместе отстаивают международную справедливость и защищают результаты победы во Второй мировой войне. По его словам, отношения двух стран устойчивы, зрелы и независимы, а их взаимодействие важно не только для народов обеих стран, но и для стратегической стабильности во всем мире.