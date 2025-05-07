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Президент Азербайджана и лидер Лаоса не приедут на парад Победы в Москву

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не будут присутствовать на параде в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.

Ушаков объяснил это тем, что Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных бывшему президенту Гейдару Алиеву. 

Лидер Лаоса же заболел короновирусом. Страну представит министр иностранных дел Салемсай Коммасит.

6 мая Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особо отмечались три официальных визита: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Известно, что президент РФ Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

Кроме того, на парад приглашены главы всех аккредитованных в РФ дипломатических представительств, а также руководители оборонных ведомств 34 государств. По словам Ушакова, в мероприятиях также примут участие ветераны из ряда зарубежных стран, включая Израиль и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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