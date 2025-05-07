Президент Азербайджана и лидер Лаоса не приедут на парад Победы в Москву
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не будут присутствовать на параде в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву.
Ушаков объяснил это тем, что Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных бывшему президенту Гейдару Алиеву.
Лидер Лаоса же заболел короновирусом. Страну представит министр иностранных дел Салемсай Коммасит.
6 мая Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. Особо отмечались три официальных визита: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Известно, что президент РФ Владимир Путин в период с 7 по 10 мая проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.
Кроме того, на парад приглашены главы всех аккредитованных в РФ дипломатических представительств, а также руководители оборонных ведомств 34 государств. По словам Ушакова, в мероприятиях также примут участие ветераны из ряда зарубежных стран, включая Израиль и США.