Переговоры в расширенном составе между Путиным и Си начались в Кремле

Переговоры в расширенном составе между Путиным и Си начались в КремлеПрезидент РФ заявил, что ценит «прямое общение с лидером КНР» и рад их новой встрече
В Кремле начались переговоры в расширенном составе между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает корреспондент «Ведомостей».
Ранее, в ходе переговоров в узком составе, Путин поблагодарил Си за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. Президент подчеркнул, что боевое братство народов двух стран, «сложившееся в те суровые военные годы», стало одной из фундаментальных основ современных отношений Москвы и Пекина, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский лидер назвал своего коллегу из КНР дорогим другом.
Си прибыл в Москву с государственным визитом вечером 7 мая. Ожидается, что он пробудет в России до 10 мая. Си намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Лидер заявлял, что в рамках визита состоится углубленный обмен мнениями с Путиным «по всему спектру двусторонних и международных вопросов».