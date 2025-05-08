Переговоры в расширенном составе между Путиным и Си начались в Кремле

Ранее, в ходе переговоров в узком составе, Путин поблагодарил Си за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. Президент подчеркнул, что боевое братство народов двух стран, «сложившееся в те суровые военные годы», стало одной из фундаментальных основ современных отношений Москвы и Пекина, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский лидер назвал своего коллегу из КНР дорогим другом.