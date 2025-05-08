Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств по случаю 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Кремль.
В частности, глава государства направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии.
В поздравительном послании он отметил, что эти страны чтут память о подвигах и жертвах тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, а также трудился в тылу.
По мнению Путина, долг нынешнего поколения – «бережно хранить заветы поколения победителей». Поэтому важно пресекать любые попытки исказить историю или забыть преступления, которые совершали нацисты и их союзники, отметил глава РФ.
В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить традиции дружбы и взаимопомощи, выстроенные между странами. А также не позволить забыть общее историческое наследие и посеять рознь между народами.
Из стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) президент не включил в список Украину и страны Прибалтики.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. В частности, речь о трех официальных визитах: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. С 7 по 10 мая президент Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.
7 мая Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут прибыть на парад в Москве. Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных экс-президенту Гейдару Алиеву, а лидер Лаоса заболел коронавирусом.