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Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 80-летием Победы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств по случаю 80-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Кремль.

В частности, глава государства направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народам Грузии и Молдавии.

В поздравительном послании он отметил, что эти страны чтут память о подвигах и жертвах тех, кто сражался во время Великой Отечественной войны, а также трудился в тылу.

По мнению Путина, долг нынешнего поколения – «бережно хранить заветы поколения победителей». Поэтому важно пресекать любые попытки исказить историю или забыть преступления, которые совершали нацисты и их союзники, отметил глава РФ.

В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить традиции дружбы и взаимопомощи, выстроенные между странами. А также не позволить забыть общее историческое наследие и посеять рознь между народами.

Из стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ) президент не включил в список Украину и страны Прибалтики.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 стран. В частности, речь о трех официальных визитах: президента Венесуэлы Николаса Мадуро, председателя КНР Си Цзиньпина и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама. С 7 по 10 мая президент Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

7 мая Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не смогут прибыть на парад в Москве. Алиев должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных экс-президенту Гейдару Алиеву, а лидер Лаоса заболел коронавирусом.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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