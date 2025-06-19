Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

«Информация, которую мы получили от председателя КНР, была для нас весьма важна и полезна. Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате «Россия-Центральная Азия». И эта встреча намечена на 10 октября в Душанбе», – отметил помощник президента РФ.