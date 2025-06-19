Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Состоялся телефонный разговор Путина и Си ЦзиньпинаЛидеры обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Основной темой обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, сообщил прессе помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Разговор состоялся по взаимной договоренности. По словам Ушакова, беседа носила «дружеский, конструктивный характер» и продолжалась около часа. Помощник президента отметил, что касательно ситуации на Ближнем Востоке обе стороны придерживаются идентичных подходов: решительно осуждают действия Израиля, нарушающие Устав ООН и другие нормы международного права.
«И Москва, и Пекин принципиально исходят из того, что урегулирование сложившейся ситуации и вопросов, связанных с иранской ядерной программой, не имеют силового решения. И это решение должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами», – подчеркнул Ушаков.
Путин проинформировал Си о своих последних международных телефонных разговорах с «ключевыми игроками в контексте израильско-иранского противостояния». Глава российского государства подтвердил готовность Москвы осуществлять возможные посреднические усилия. Председатель КНР поддержал такое посредничество: по его мнению, это могло бы поспособствовать деэскалации острейшей ситуации. Путин и Си условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией.
С обеих сторон было отмечено, что во время визита Си в Москву в мае были заданы новые важные ориентиры для дальнейшей работы по линии правительств и профильных ведомств по укреплению российско-китайского стратегического партнерства. Особое значение имело участие председателя КНР в праздновании 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне в качестве главного гостя.
«Это стало ярким свидетельством незыблемости наших общих позиций по отстаиванию исторической правды, сохранению памяти о героическом подвиге наших предков. Президент и председатель подчеркнули, что «мы были вместе тогда, мы вместе и сейчас, и будем вместе в будущем», – рассказал Ушаков.
Была достигнута договоренность о встрече лидеров в китайском Тяньцзине в ходе саммита ШОС, который состоится с 31 августа по 1 сентября. 3 сентября в Пекине главы двух стран вместе поучаствуют в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры России и Китая.
В ходе разговора Путин и Си также отметили, что, несмотря на некоторые внешние негативные факторы, сотрудничество в торгово-экономической сфере набирает обороты. В 2024 г. товарооборот снова побил рекорд, выйдя на отметку почти $245 млрд.
Лидеры обсудили также итоги состоявшегося на днях саммита «Группы семи» (G7) в Канаде. В частности, Путин и СИ отметили «известные шероховатости, проявившиеся во взаимоотношениях участников этой встречи».
«И было, кстати, проброшено, что для [президента Украины Владимира] Зеленского это был отнюдь не самый удачный выезд за границу. На этом фоне лидеры России и Китая подчеркнули взаимную заинтересованность еще более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки дня, координировать усилия в рамках БРИКС, ШОС, ООН и на других международных площадках», – сказал Ушаков.
В преддверии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, который пройдет в начале июля, лидеры РФ и КНР затронули, в том числе, вопрос продвижения российских инициатив, выдвинутых на саммите БРИКС в Казани в 2024 г. Предложения, в частности, касаются новой инвестиционной платформы, задача которой – содействовать экономическому росту наших стран и партнеров среди представителей Глобального Юга. Российские и китайские эксперты находятся в самом плотном контакте по данному сюжету.
По своей инициативе Си подробно рассказал Путину о поездке в Казахстан, где 17-18 июня проходил второй саммит Китай – Центральная Азия. Стороны отметили, что было бы полезно в духе отношений всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и КНР координировать взаимные подходы, чтобы регион Центральной Азии «стал образцом подлинной стабильности, экономического процветания и взаимовыгодного сотрудничества».
«Информация, которую мы получили от председателя КНР, была для нас весьма важна и полезна. Особенно в связи с тем, что мы сами ведем подготовку ко второй встрече на высшем уровне в формате «Россия-Центральная Азия». И эта встреча намечена на 10 октября в Душанбе», – отметил помощник президента РФ.
Путин обратил внимание, что находится в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. Он рассказал Си, что 20 июня намерен провести отдельную встречу с главой китайской делегации на форуме – заместителем премьера госсовета КНР Дином Сюэсяном. Президент РФ вместе с представителем Китая примет участие в главной пленарной сессии ПМЭФа.
Путин также поздравил «своего китайского коллегу и друга» с прошедшим днем рождения – 15 июня Си исполнилось 72 года. Российский лидер согласно китайской традиции пожелал Си «долголетия Южных гор и счастья величиной с Восточное море». В свою очередь, председатель КНР поздравил Путина и весь народ страны с Днем России, который отмечался 12 июня.