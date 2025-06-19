Путин: можно найти решение, обеспечивающее интересы Израиля и Ирана

«Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – пояснил Путин.