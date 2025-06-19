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Путин: можно найти решение, обеспечивающее интересы Израиля и Ирана

Ведомости

Всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам главы государства, следует найти способы обеспечить как интересы Ирана в сфере мирного атома, так и интересы Израиля с точки зрения его безопасности. Это тонкий вопрос, признал он.

«Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – сказал президент.

Президент РФ привел в качестве примера строительство АЭС «Бушер». Это проект, который осуществлялся немецкими компаниями, Россия подхватила и достроила. По словам президент, это было непросто, но все получилось. Блок успешно работает. Также заключен контракт на строительство еще двух блоков. Об обеспечении безопасности с руководством Израиля удалось договориться.

Путин добавил, что в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности.

«Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – пояснил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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