Путин: можно найти решение, обеспечивающее интересы Израиля и Ирана
Всем участникам ирано-израильского конфликта было бы правильно договориться с учетом интересов всех сторон. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
По словам главы государства, следует найти способы обеспечить как интересы Ирана в сфере мирного атома, так и интересы Израиля с точки зрения его безопасности. Это тонкий вопрос, признал он.
«Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – сказал президент.
Президент РФ привел в качестве примера строительство АЭС «Бушер». Это проект, который осуществлялся немецкими компаниями, Россия подхватила и достроила. По словам президент, это было непросто, но все получилось. Блок успешно работает. Также заключен контракт на строительство еще двух блоков. Об обеспечении безопасности с руководством Израиля удалось договориться.
Путин добавил, что в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время выйти на снятие озабоченностей со стороны Израиля в отношении своей безопасности.
«Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – пояснил Путин.