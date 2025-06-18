Зачем председатель КНР приехал в Центральную Азию

Зачем председатель КНР приехал в Центральную АзиюПекин подписал с Казахстаном ряд документов на сумму свыше $24 млрд
В Астане 17 июня стартовал второй саммит «Центральная Азия – Китай». В нем помимо председателя КНР Си Цзиньпина примут участие президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Мероприятие продлится до 18 июня, главы государств обсудят вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также актуальные международные проблемы.
Си Цзиньпин прилетел в казахстанскую столицу накануне днем. Лидеры двух государств провели переговоры в президентском дворце. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на высокий уровень взаимодействия стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), БРИКС, а также формат «Центральная Азия – Китай». По его словам, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг рекордных показателей в $44 млрд. В 2023 г. этот показатель составил $31,5 млрд, следует из данных Центра развития торговой политики QazTrade (рост на 30% по сравнению с 2022 г.). В ходе встречи Токаев сообщил, что рассматривает Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC) в качестве партнера по проекту строительства АЭС в Казахстане.
Незадолго до визита Си в Центральную Азию Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что рассматривает CNNC в качестве партнера для возведения в стране второй АЭС. Лидером международного консорциума по строительству первой АЭС стал «Росатом», оценочная стоимость проекта составляет $10–12 млрд. Помимо российской компании в список потенциальных партнеров также вошли CNNC, французская Electricite de France и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power. Позже агентство сообщило, что Москва и Астана договорились о выделении Россией экспортного финансирования на льготных условиях для строительства этой АЭС.
Сотрудничество Казахстана с различными иностранными атомными компаниями проводится с целью диверсификации экономических и политических рисков на фоне санкционного давления на Россию и Китай, полагает завсектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина. По ее словам, «Росатом» занимает львиную долю на рынке строительства атомных объектов в мире и обладает большим опытом и компетенцией в этой области.
В свою очередь Си обратил внимание на несколько сфер, которые, по его мнению, помогут углубить сотрудничество Китая со странами региона. С одной стороны, для укрепления региональной безопасности он предложил сотрудничество в области обороны, которое включало бы совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. С другой – использовать потенциал китайского экономического и логистического проекта «Один пояс – один путь», который расширит взаимодействие в торгово-инвестиционной сфере, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, туризме и культуре, передает агентство «Синьхуа».
По итогам переговоров главы государств подписали 24 межведомственных и межправительственных документа, охватывающих сотрудничество в сферах энергетики, аэрокосмической отрасли, цифровизации, таможенного регулирования, сельского хозяйства, электронной коммерции, туризма, интеллектуальной собственности, медицины, медиа, науки и межрегиональных связей.
Одновременно во Втором форуме промышленно-инвестиционного сотрудничества «Центральная Азия – Китай» с участием первого зампреда правительства Казахстана Романа Скляра главы регионов и бизнес-сообщества двух стран также заключили 58 коммерческих и инвестиционных документов на сумму свыше $24 млрд. Среди них – меморандум о сотрудничестве между акиматом (региональная администрация) Алма-Атинской области и китайской компанией TBEA Company Limited по реализации энергетического проекта на строительство солнечной электростанции мощностью 1000 МВт, завода по производству трансформаторов и в перспективе – угольной ТЭЦ мощностью 1320 МВт с объемом инвестиций на сумму $3,7 млрд.
Первый саммит «Центральная Азия – Китай» состоялся в китайском Сиане в мае 2023 г. По его итогам участники подписали совместную декларацию, согласно которой они договорились проводить саммиты каждые два года.
На саммите главы государств в первую очередь затронут вопросы развития экономического сотрудничества Китая со странами Центральной Азии, а также развитие совместных логистических проектов, говорит Кузьмина. Решения на мероприятии не будут приниматься в ущерб интересам России, так как и Москва, и Пекин в одинаковой мере являются ключевыми торгово-экономическими партнерами стран региона, отмечает эксперт.
Китай дополняет Россию, отчасти США и страны Европы в вопросах безопасности в Центральной Азии, продолжает узбекский политолог Рустам Бурнашев. «Нельзя говорить, что страны региона входят в орбиту Китая. С одной стороны, если мы исключим из товарооборота центральноазиатских стран углеводородное сырье, то выяснится, что Россия – наш основной торговый партнер. С другой – все китайские инфраструктурные проекты обязательно включают и Россию», – добавил эксперт.
Площадка взаимодействия Китая со странами Центральной Азии имеет широкую повестку, говорит завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Если на первом этапе участники в основном искали способы развития региональной транспортной инфраструктуры, то сегодня Пекин выстраивает институты взаимодействия с региональными игроками автономно от России, считает Притчин.