Зачем председатель КНР приехал в Центральную Азию

Си Цзиньпин прилетел в казахстанскую столицу накануне днем. Лидеры двух государств провели переговоры в президентском дворце. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на высокий уровень взаимодействия стран в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), БРИКС, а также формат «Центральная Азия – Китай». По его словам, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот достиг рекордных показателей в $44 млрд. В 2023 г. этот показатель составил $31,5 млрд, следует из данных Центра развития торговой политики QazTrade (рост на 30% по сравнению с 2022 г.). В ходе встречи Токаев сообщил, что рассматривает Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC) в качестве партнера по проекту строительства АЭС в Казахстане.