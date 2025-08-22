Что Владимир Путин делал в Сарове

Что Владимир Путин делал в СаровеОн встретился с сотрудниками «Росатома», которые в эти дни отмечают 80-летие атомной отрасли
Владимир Путин 22 августа приехал в Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове Нижегородской области. Здесь президент возложил цветы к памятнику первому научному руководителю центра Юлию Харитону и посмотрел выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения», а затем провел встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли. В России 20 августа отмечали 80-летие атомной промышленности.
Гостиница «Зеленая» в РФЯЦ-ВНИИЭФ располагается в лесу, дома напоминают подмосковный поселок писателей «Переделкино». На первом этаже гостиницы продают сувениры: стопки «Кузькина мать», «Первая водородная», «Первая атомная», магниты с изображениями Музея ядерного оружия, Сарова и преподобного Серафима Саровского. Продаются в магазинчике и кружки с изображением Владимира Путина. Президент приехал в Саров вечером, у Дома ученых ВНИИЭФ он возложил цветы перед бюстом Харитону. Харитон наряду с Яковом Зельдовичем впервые осуществили расчет цепной реакции деления урана. С 1946 г. он был главным конструктором и научным руководителем КБ-11 в Сарове, где велись работы, которые привели к испытанию первых советских атомной и водородных бомб.
После этого президент осмотрел выставку «Научно-образовательная инфраструктура в городах особого назначения». Ему показали макеты кампусов университетов в Сарове Нижегородской области, Обнинске Калужской области, Лесном Свердловской области, Железногорске Красноярского края, Снежинске Челябинской области. Все это «закрытые» города России. Президенту подарили альбом, который посвящен его поездкам в Саров, а также его поблагодарили за возрождение атомной промышленности в 2000-х гг. «Сергей Владиленович [Кириенко] занимался созданием госкорпорации [Росатом]», – заметил президент, обращаясь к сопровождавшему его первому замруководителю администрации президента Сергею Кириенко, который возглавлял «Росатом» в 2005-2016 гг. «Спасибо вам и за Сергея Владиленовича», – ответил Путину гендиректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Михаил Железнов. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал на выставке, что они подготовили предложения по программе поддержки инфраструктуры в городах технологического развития, чтобы молодые люди «не просто не уезжали [из таких городов], а чтобы стремились туда попасть». Путин идею поддержал.
После этого президент пообщался с атомщиками. «20 августа 1945 г., 80 лет назад, в нашей стране был создан специальный комитет, взявший на себя организацию работ в области атомной энергии. По сути, эта дата стала днем рождения отечественной атомной отрасли», – сказал Путин, поздравив всех сотрудников и ветеранов с 80-летием отрасли. По его словам, своим талантом и титанической волей ветераны атомной отрасли «создали прочный ядерный щит нашей страны и первыми в мире добились того, чтобы мирный атом работал на благо страны и всего человечества». «Вся страна, пережившая страшную войну, огромные потери и разрушения, вела тогда колоссальную работу, трудилась, опираясь на научный, образовательный, индустриальный потенциал, созданный и в дореволюционной России, и в советское время. Обеспечение глобального ядерного паритета стало настоящей победой всего нашего народа», – сказал он. Путин подчеркнул вклад физиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона, Якова Зельдовича, Николая Семенова и Андрея Сахарова. В 2007 г. была создана госкорпорация «Росатом», напомнил Путин, отдельно поблагодарив за это Кириенко. Сегодня «Росатом» является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, подчеркнул президент. Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также сказал, что к юбилею отрасли 1400 сотрудников «Росатома» удостоены госнаград.
После этого сотрудники «Росатома» задали президенту несколько вопросов. В частности, его спросили о том, стоит ли «Росатому» бороться за западных клиентов. «У нас нет недружественных стран, у нас скорее есть недружественные элиты», — заметил президент. По его словам, и до 2022 г. основные заказы у «Росатома» были в Китае и Индии, а после из больших проектов «отпал» только в Финляндии. Россия продолжает поставлять ядерное топливо, продолжаются контакты с европейскими учеными, несмотря на то, что связи ослабли. Сообщество умных людей никогда не было разрушено до основания и не будет, считает президент: «Наука, так же как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество». Заказов же у «Росатома» достаточно, он абсолютный лидер по атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько проектов, отметил он. «Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнеров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаем возможности для производства оборудования, локализуем на месте», — сказал Путин, отметив, что партнеры это ценят.
Прокомментировал Путин и встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа. Он заметил, что отношения с США находятся на низком уровне: «Но с приходом президента Трампа я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил». По его словам, встреча на Аляске была хорошей, содержательной и откровенной, и сейчас контакты продолжаются на уровне министерств, ведомств, компаний. Путин надеется, что за этим последует полное восстановление отношений с США, однако это зависит не от России, поскольку американцы тоже связаны договоренностями, прежде всего с НАТО. «Я уверен, что лидерские качества действующего президента, президента Трампа, являются хорошим залогом того, что отношения будут восстанавливаться», — заявил Путин.
Спросили Путина про современные вызовы. Президент стал говорить о том, что для любой страны важно сохранять суверенитет. По его мнению, одним из современных вызовов является искусственный интеллект и новые технологии на его основе в генетике и др. сферах. «От всего этого будет зависеть эффективность экономики, а значит обороноспособность страны», — заявил он. Президент привел в пример ситуацию на линии боевого соприкосновения — каждый месяц меняются условия и способы ведения вооруженной борьбы: «Стоит только отстать на несколько недель, и потери резко возрастают. Или динамика продвижения на линии боевого соприкосновения падает. Несколько месяцев достаточно, и все».
После этого президент провел рабочую встречу с главой региона Глебом Никитиным.