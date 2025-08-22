Что Владимир Путин делал в Сарове

После этого сотрудники «Росатома» задали президенту несколько вопросов. В частности, его спросили о том, стоит ли «Росатому» бороться за западных клиентов. «У нас нет недружественных стран, у нас скорее есть недружественные элиты», — заметил президент. По его словам, и до 2022 г. основные заказы у «Росатома» были в Китае и Индии, а после из больших проектов «отпал» только в Финляндии. Россия продолжает поставлять ядерное топливо, продолжаются контакты с европейскими учеными, несмотря на то, что связи ослабли. Сообщество умных людей никогда не было разрушено до основания и не будет, считает президент: «Наука, так же как и спорт, как и искусство, они призваны объединять людей. Так всегда было, я уверен на 100%, так будет всегда. И никому не удастся разрушить это научное сообщество». Заказов же у «Росатома» достаточно, он абсолютный лидер по атомной энергетике и ни одна компания в мире не строит столько проектов, отметил он. «Еще есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнеров — чтобы построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаем возможности для производства оборудования, локализуем на месте», — сказал Путин, отметив, что партнеры это ценят.