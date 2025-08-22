Путин: Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Президент также подчеркнул, что российско–американские отношения остаются на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». Он добавил, что его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными и выразил надежду, что первые шаги станут началом для полномасштабного восстановления отношений.