Главная / Политика /

Путин: Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в Арктике и на Аляске

Ведомости

Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове.

«Мы обсуждаем, кстати говоря, с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере, причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», – сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. По его словам, это вызывает интерес у партнеров, включая США.

Путин: с приходом Трампа в отношениях РФ и США появился свет в конце тоннеля

Политика / Власть

Президент также подчеркнул, что российско–американские отношения остаются на низком уровне, однако с приходом к власти Дональда Трампа «замаячил свет в конце тоннеля». Он добавил, что его переговоры с американским лидером на Аляске были содержательными и откровенными и выразил надежду, что первые шаги станут началом для полномасштабного восстановления отношений.

22 августа Путин посетил закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр. В ходе поездки он осмотрел выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения, а также возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону.

