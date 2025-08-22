Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности

«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 г. у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал глава государства во время встречи с представителями атомной отрасли в Сарове.