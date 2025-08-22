Путин поблагодарил Кириенко за вклад в развитие атомной промышленности
Президент России Владимир Путин выразил благодарность первому заместителю руководителя администрации президента РФ и председателю наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергею Кириенко.
Путин отметил вклад Кириенко в развитие атомной промышленности страны. По словам президента, решение о создании «Росатома» задало высокую динамику развития отечественной атомной отрасли в XXI веке.
«Чтобы сохранить и приумножить это великое наследие, в 2007 г. у нас была создана государственная корпорация "Росатом". Вот Сергей Владиленович [Кириенко] занимался как раз ее созданием. Спасибо, Сергей Владиленович», – сказал глава государства во время встречи с представителями атомной отрасли в Сарове.
22 августа Путин прибыл в закрытый город Саров Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр. Президент осмотрел выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в городах особого значения, а также возложил цветы к памятнику Юлию Харитону – первому научному руководителю ядерного центра и одному из авторов советского атомного проекта.