Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций в Пекине завершились

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций в Пекине завершилисьЛидеры РФ и КНДР продолжили общение тет-а-тет
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в составе делегаций завершились, сообщил корреспондент «Ведомостей». Лидеры продолжили общение тет-а-тет.
Переговоры длились больше полутора часов.
Путин подчеркнул, что отношения РФ с КНДР имеют особый характер, и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Он передал самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. Путин также отметил, что рад возможности поговорить с северокорейским лидером.
Ким Чен Ын ответил, что Северная Корея всегда будет готова оказать помощь России: «Это братский долг КНДР». Он сказал, что развитие отношений между странами наблюдается во всех сферах.
В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.
На 3 сентября у Путина намечены встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом. Не исключены и другие двусторонние беседы, говорил помощник президента Юрий Ушаков. После этого российский лидер отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.