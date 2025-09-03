Газета
Политика

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций в Пекине завершились

Лидеры РФ и КНДР продолжили общение тет-а-тет
Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в составе делегаций завершились, сообщил корреспондент «Ведомостей». Лидеры продолжили общение тет-а-тет.

Переговоры длились больше полутора часов.

Путин подчеркнул, что отношения РФ с КНДР имеют особый характер, и отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Он передал самые теплые слова благодарности всему народу КНДР. Путин также отметил, что рад возможности поговорить с северокорейским лидером.

Ким Чен Ын ответил, что Северная Корея всегда будет готова оказать помощь России: «Это братский долг КНДР». Он сказал, что развитие отношений между странами наблюдается во всех сферах.

В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.

На 3 сентября у Путина намечены встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом. Не исключены и другие двусторонние беседы, говорил помощник президента Юрий Ушаков. После этого российский лидер отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

