Переговоры Путина и Ким Чен Ына в составе делегаций в Пекине завершились

В Пекине 3 сентября прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, а также победе китайского народа в войне против Японии. Главным гостем лидера КНР Си Цзиньпина на этих мероприятиях стал президент Путин. Си и лидеры государств посмотрели парад с трибун, установленных на площади Тяньаньмэнь, а затем приняли участие в торжественном приеме в Доме народных собраний. Парад к 80-летию окончания Второй мировой войны стал самым большим, который проводился в КНР.