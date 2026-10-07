Плата за прием заявлений на «Госуслугах» через МФЦ достигнет 5000 рублей

15 сентября зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренкозаявил на Международном фестивале молодежи (МФМ), что искусственный интеллект (ИИ) облегчит обработку около 70% запросов в кол-центрах МФЦ. По словам Григоренко, такие меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, так как ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов.