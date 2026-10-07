Плата за прием заявлений на «Госуслугах» через МФЦ достигнет 5000 рублей
Плата за прием заявлений на госуслуги и доставку готовых документов через «Почту России» и МФЦ составит до 5000 руб. за услугу. Об этом сообщает сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.
Средства направят на оплату труда сотрудников, закупку товаров и другие расходы организаций.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2027 г. Оно подготовлено во исполнение закона от 26 июля 2026 г., разрешившего почтовым организациям за плату принимать заявления на «Госуслугах» и доставлять результаты. Это часть реформы «Почты России», получившей статус «коммерческого аналога МФЦ».
15 сентября зампредседателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренкозаявил на Международном фестивале молодежи (МФМ), что искусственный интеллект (ИИ) облегчит обработку около 70% запросов в кол-центрах МФЦ. По словам Григоренко, такие меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, так как ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов.