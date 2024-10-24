FT: Трамп лидирует по показателям экономики в последнем опросе
Кандидат от республиканцев и экс-президент Дональд Трамп слегка опережает демократа и вице-президента Камалу Харрис по экономическим вопросам, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на опрос, подготовленный с Мичиганским университетом.
Опрос показал, что 44% избирателей заявили, что больше доверяют Трампу в управлении экономикой, тогда как Харрис набрала 43%. У Трампа также, согласно опросу, более широкое преимущество среди избирателей по вопросу о том, какой кандидат улучшит их финансовое положение. 45% выбрали бывшего президента-республиканца, что на 5% выше, чем в опросе прошлого месяца. За Харрис отдали голос 37%.
Издание подчеркивает, что вопросы экономики остаются ключевыми для американских избирателей. Большинство респондентов отметили, что при Трампе их финансовое положение было «лучше», однако некоторые его позиции по экономике все равно оставляют сомнение у избирателей. Протекционистская политика в отношении Китая разделила респондентов почти поровну, а также ряд респондентов отметили, что Трамп защищает интересы, в первую очередь, «корпораций и богатых».
23 октября The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что спонсоры республиканской партии США пожертвовали $140 млн в пользу 50 организаций, которые занимаются исследованием степени прозрачности выборов. Американские чиновники, в том числе и сторонники республиканцев, скептически настроены к кампании Трампа по «прозрачности выборов», сообщая, что он борется с проблемой, которой нет. Эксперты в разговоре с WSJ утверждают, что Трамп готовит почву для оспаривания результатов, поэтому ключевую ставку в своей программе он сделал на прозрачности выборов. Сторонники экс-президента даже создали отдельное приложения для мониторинга, пообещав щедрые вознаграждения всем, кто заявит о нарушениях.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.