Арабы в США поддерживают Дональда Трампа

Традиционно арабы в США голосуют за демократическую партию и ее кандидатов в президенты. Но с началом операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 г. (в ответ на нападение со стороны группировки «Хамас») их политические предпочтения стали меняться. В том же Мичигане на демократических праймериз мусульмане были основным источников «неопределившихся» голосов (аналог «против всех»), не поддержав кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Кроме того, их недовольство частично влияло на снижение популярности демократов и среди другого важного электората в штате – молодежи, которая настроена менее произраильски.