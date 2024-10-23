Арабы в США поддерживают Дональда Трампа

Арабы в США поддерживают Дональда ТрампаНесмотря на его произраильскую позицию
Бывший президент США и кандидат республиканцев на ноябрьских выборах Дональд Трамп опередил соперника от демократов, действующего вице-президента Камалу Харрис, по поддержке среди американцев арабского происхождения. За него готовы проголосовать 45%, за Харрис – 43%. Такие результаты показал новый совместный опрос англоязычного арабского издания Arab News (AN) и компании YouGov, специализирующейся на опросах.
В исследовании AN и YouGov приняли участие 500 респондентов в период с 26 сентября по 1 октября. Они не только ответили, за кого проголосуют, но и объяснили основную мотивацию пойти на избирательные участки в ноябре – продолжающаяся война в секторе Газа. По данным опроса, явка среди американских арабов в 2024 г. достигнет 87%.
Похожий опрос был опубликован Арабо-американским институтом (AAI) 2 октября. Тогда преимущество Трампа перед Харрис среди арабских избирателей составило 1 п. п.: 42% против 41%. Он показал, что 39% считают экономику и рабочие места важным вопросом при выборе президента, 26% высказались аналогично о ситуации в Газе, 21% назвал приоритетными вопросы, связанные с преступлениями с применением огнестрельного оружия.
Согласно опросу AN и YouGov, 39% считают Трампа способным урегулировать ближневосточный конфликт. Надежду на Харрис по этой же теме возложили 33%. Октябрьское исследование AAI показало, что популярность обоих кандидатов среди арабского электората может резко вырасти, если они публично потребуют немедленного прекращения огня и бесперебойного поступления гумпомощи для палестинцев в Газе или приостановить дипломатическую поддержку и поставку вооружений Израилю. В таком случае показатели Харрис увеличились бы до 60%, а Трампа – до 55%.
Как сообщает AN, арабы составляют всего 1% от общего количества американских избирателей. Но значение их политической поддержки определяется тем, в каких штатах большинство из них проживают. Согласно исследованию AAI, 75% арабских американцев проживают в 12 штатах (из 50). При этом наибольшую долю от общего населения штата они составляют в Мичигане – одном из семи колеблющихся штатов, где в большинстве случаев и определяется победитель президентской гонки.
Согласно агрегатору опросов FiveThirtyEight, Харрис опережает Трампа в этом штате на 0,2 п. п. При этом ее отрыв продолжает сокращаться с середины августа, хотя после вступления в гонку в конце июля она значительно опережала экс-президента.
Согласно исследованию организации по увеличению политической вовлеченности американских мусульман Emgage, в 2020 г. 145 620 избирателей-мусульман участвовали в выборах в Мичигане. Доля трех округов Мичигана (Макомб, Окланд и Уэйн), где весомую часть населения составляют мусульмане, в общем количестве голосов в штате составила 39%. Перевес Байдена по количеству голосов в штате в 2020 г. составил 155 000.
Традиционно арабы в США голосуют за демократическую партию и ее кандидатов в президенты. Но с началом операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 г. (в ответ на нападение со стороны группировки «Хамас») их политические предпочтения стали меняться. В том же Мичигане на демократических праймериз мусульмане были основным источников «неопределившихся» голосов (аналог «против всех»), не поддержав кандидатуру действующего президента США Джо Байдена. Кроме того, их недовольство частично влияло на снижение популярности демократов и среди другого важного электората в штате – молодежи, которая настроена менее произраильски.
В условиях, когда между Харрис и Трампом незначительный разрыв в ключевых штатах, эти избиратели могут помочь ему победить в одном из них – Мичигане, что увеличивает его шансы на победу на выборах в целом, подтверждает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Андрей Кочегуров. Он добавил, что изменение предпочтений арабов может негативно отразиться на шансах демократов в палате представителей, выборы в которую состоятся одновременно с президентскими. Согласно октябрьскому исследованию AAI, 46% опрошенных арабов заявили о желании видеть конгресс под контролем республиканцев, 43% – демократов.
Популярности Трампа среди арабов может способствовать и его антииранская риторика, предположил ведущий научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Трамп может привлечь мусульманских избирателей конструктивными отношениями с ключевыми арабскими странами», – резюмировал эксперт.