Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: республиканцы вложили $140 млн в прозрачность выборов президента США

Ведомости

Спонсоры республиканской партии США пожертвовали $140 млн в пользу 50 организаций, которые занимаются исследованием степени прозрачности выборов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Дональд Трамп после своего поражения в предыдущих выборах президента США в 2020 г. попытался оспорить результаты, запуская «теории заговора в общественность» и инициируя несколько судебных исков, сообщает издание. Экс-президент и его союзники провели последние четыре года, закладывая основу для более организованных, лучше финансируемых и гораздо более широких усилий по оспариванию результата выборов в случае, если и в этот раз Трамп не одержит победу.

По информации издания, сторонники Трампа и сам бывший президент привлекли нескольких миллиардеров для финансирования деятельности независимых организаций, которые займутся мониторингом нарушений. Американские чиновники, в том числе и сторонники республиканцев, скептически настроены к кампании Трампа по «прозрачности выборов», сообщая, что Трамп борется с проблемой, которой нет. Эксперты в разговоре с WSJ утверждают, что Трамп готовит почву для оспаривания результатов, поэтому ключевую ставку в своей программе он сделал на прозрачности выборов. Сторонники экс-президента даже создали отдельное приложения для мониторинга, пообещав щедрые вознаграждения всем, кто заявит о нарушениях.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.

22 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила о «тайной» поддержке Харрис со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Даймона. Издание отмечает, что оба кандидата искали публичной поддержки Даймона. Как писало Fortune в августе 2024 г., и демократы, и республиканцы рекомендовали Даймона на высокую должность в казначействе США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных