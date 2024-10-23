WSJ: республиканцы вложили $140 млн в прозрачность выборов президента США

По информации издания, сторонники Трампа и сам бывший президент привлекли нескольких миллиардеров для финансирования деятельности независимых организаций, которые займутся мониторингом нарушений. Американские чиновники, в том числе и сторонники республиканцев, скептически настроены к кампании Трампа по «прозрачности выборов», сообщая, что Трамп борется с проблемой, которой нет. Эксперты в разговоре с WSJ утверждают, что Трамп готовит почву для оспаривания результатов, поэтому ключевую ставку в своей программе он сделал на прозрачности выборов. Сторонники экс-президента даже создали отдельное приложения для мониторинга, пообещав щедрые вознаграждения всем, кто заявит о нарушениях.