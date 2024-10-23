WSJ: республиканцы вложили $140 млн в прозрачность выборов президента США
Спонсоры республиканской партии США пожертвовали $140 млн в пользу 50 организаций, которые занимаются исследованием степени прозрачности выборов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Дональд Трамп после своего поражения в предыдущих выборах президента США в 2020 г. попытался оспорить результаты, запуская «теории заговора в общественность» и инициируя несколько судебных исков, сообщает издание. Экс-президент и его союзники провели последние четыре года, закладывая основу для более организованных, лучше финансируемых и гораздо более широких усилий по оспариванию результата выборов в случае, если и в этот раз Трамп не одержит победу.
По информации издания, сторонники Трампа и сам бывший президент привлекли нескольких миллиардеров для финансирования деятельности независимых организаций, которые займутся мониторингом нарушений. Американские чиновники, в том числе и сторонники республиканцев, скептически настроены к кампании Трампа по «прозрачности выборов», сообщая, что Трамп борется с проблемой, которой нет. Эксперты в разговоре с WSJ утверждают, что Трамп готовит почву для оспаривания результатов, поэтому ключевую ставку в своей программе он сделал на прозрачности выборов. Сторонники экс-президента даже создали отдельное приложения для мониторинга, пообещав щедрые вознаграждения всем, кто заявит о нарушениях.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.
22 октября The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила о «тайной» поддержке Харрис со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Даймона. Издание отмечает, что оба кандидата искали публичной поддержки Даймона. Как писало Fortune в августе 2024 г., и демократы, и республиканцы рекомендовали Даймона на высокую должность в казначействе США.