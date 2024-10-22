NYT: глава JPMorgan тайно поддерживает Харрис в президентской гонке
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон непублично поддерживает демократа и вице-президента США Камалу Харрис на предстоящих выборах главы государства. Об этом Даймон рассказал деловым партнерам, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В начале года Даймон публично поддержал ряд инициатив соперника Харрис и кандидата от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, тем самым «удивив» политическое сообщество. Тогда же появились сомнения, что «давний демократ Даймон» остался лоялен партии. Но, несмотря на отсутствие четкой публичной позиции главы JPMorgan, его коллеги, партнеры и соперники утверждают, что Даймон продолжает непублично поддерживать Харрис. Как рассказали NYT в компании Даймона, генеральный директор воздерживается от прямых утверждений из-за риска неверной интерпретации, но источники утверждают, что Даймон боится «мести» со стороны Трампа в случае победы на выборах.
Издание отмечает, что оба кандидата искали публичной поддержки Даймона. Как писало Fortune в августе 2024 г. и демократы, и республиканцы рекомендовали Даймона на высокую должность в казначействе США. Близкие Трампа призывали Даймона если не поддержать республиканца, то хотя бы остаться нейтральным в президентской гонке, пишет NYT. Между Даймоном и Харрис в 2012 г. произошел конфликт. Тогда демократ занимала пост генерального прокурора Калифорнии, а конфликт произошел на фоне обвинений в злоупотреблении ряда банков. Харрис рассказала в своей автобиографии, что тогда Даймон позвонил ей и сообщил, что она «пытается обокрасть его акционеров». Летом 2024 г. Харрис сделала несколько телефонных звонков Даймону, чтобы получить совет по экономическим вопросам, тогда же Даймон рассказал партнерам на Уолл-Стрит, что пытается уберечь экономику страну от «политического возмездия (со стороны Трампа)».
Как подсчитали в Forbes, Харрис поддерживает больше публичных миллиардеров, нежели Трампа. По данным журнала – в настоящий момент 79 миллиардеров поддерживают демократа и 50 – республиканца. При этом публично не поддержали ни одного кандидата Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Стив Балмер, Сергей Брин, Джефф Безос и Билл Гейтс.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Харрис. Ее главным соперником на выборах является экс-президент Трамп.