NYT: глава JPMorgan тайно поддерживает Харрис в президентской гонке

Издание отмечает, что оба кандидата искали публичной поддержки Даймона. Как писало Fortune в августе 2024 г. и демократы, и республиканцы рекомендовали Даймона на высокую должность в казначействе США. Близкие Трампа призывали Даймона если не поддержать республиканца, то хотя бы остаться нейтральным в президентской гонке, пишет NYT. Между Даймоном и Харрис в 2012 г. произошел конфликт. Тогда демократ занимала пост генерального прокурора Калифорнии, а конфликт произошел на фоне обвинений в злоупотреблении ряда банков. Харрис рассказала в своей автобиографии, что тогда Даймон позвонил ей и сообщил, что она «пытается обокрасть его акционеров». Летом 2024 г. Харрис сделала несколько телефонных звонков Даймону, чтобы получить совет по экономическим вопросам, тогда же Даймон рассказал партнерам на Уолл-Стрит, что пытается уберечь экономику страну от «политического возмездия (со стороны Трампа)».