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Трамп или Харрис: есть ли разница для Китая?

Оба кандидата в случае победы продолжат сдерживание Китая. Но Трамп – более агрессивно и напористо
Иван Тимофеев , программный директор клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО

Предстоящие в ноябре выборы президента США вряд ли окажутся значимым фактором для российско-американских отношений. Однако исход выборов может быть более важен для Китая. Дональд Трамп в период своего нахождения у власти в 2016–2020 гг. проявил себя как сторонник политики нарастающего сдерживания КНР. Его антикитайская риторика сочеталась с вполне конкретными ограничительными мерами в отношении Пекина. Появился целый ряд новых правовых механизмов, предполагающих санкции против Китая и закрепленных в виде как федеральных законов, так и указов президента. Иными словами, атака на Пекин шла как по линии исполнительной власти, так и конгресса. В период президентства Джо Байдена антикитайская политика носила более умеренный, но все же нарастающий характер. Исход выборов не повлияет на саму колею политики США в отношении Китая. Она будет характеризоваться соперничеством и сдерживанием. Но победа Трампа может ускорить ухудшение двусторонних отношений.

Отношения США и Китая переживали небывалый подъем после окончания холодной войны. Движущей силой стали гигантские объемы экономического сотрудничества, которое впоследствии переросло в экономическую взаимозависимость. На повестке дня сохранялась тайваньская проблема, продолжали действовать ограничения в области экспорта американских вооружений и отдельных технологий в Китай. Вашингтон изредка делал Пекину замечания относительно прав человека, демократии, ситуации в Южно-Китайском море и избыточных вооруженных сил. Но замечания не нарушали общий позитивный характер отношений. КНР прочно встроилась в американоцентричную модель глобализации, но в отличие от большинства других стран смогла сохранить суверенитет и не допустить влияния США на свои внутриполитические процессы. Экономический подъем Китая вел за собой и укрепление его технологических, промышленных и военных возможностей. Рано или поздно такой рост должен был стать проблемой для США. Президентство Трампа в 2016–2020 гг. стало периодом, когда в американской политике на китайском направлении произошел видимый поворот.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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