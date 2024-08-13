Трамп или Харрис: есть ли разница для Китая?Оба кандидата в случае победы продолжат сдерживание Китая. Но Трамп – более агрессивно и напористо
Предстоящие в ноябре выборы президента США вряд ли окажутся значимым фактором для российско-американских отношений. Однако исход выборов может быть более важен для Китая. Дональд Трамп в период своего нахождения у власти в 2016–2020 гг. проявил себя как сторонник политики нарастающего сдерживания КНР. Его антикитайская риторика сочеталась с вполне конкретными ограничительными мерами в отношении Пекина. Появился целый ряд новых правовых механизмов, предполагающих санкции против Китая и закрепленных в виде как федеральных законов, так и указов президента. Иными словами, атака на Пекин шла как по линии исполнительной власти, так и конгресса. В период президентства Джо Байдена антикитайская политика носила более умеренный, но все же нарастающий характер. Исход выборов не повлияет на саму колею политики США в отношении Китая. Она будет характеризоваться соперничеством и сдерживанием. Но победа Трампа может ускорить ухудшение двусторонних отношений.
Отношения США и Китая переживали небывалый подъем после окончания холодной войны. Движущей силой стали гигантские объемы экономического сотрудничества, которое впоследствии переросло в экономическую взаимозависимость. На повестке дня сохранялась тайваньская проблема, продолжали действовать ограничения в области экспорта американских вооружений и отдельных технологий в Китай. Вашингтон изредка делал Пекину замечания относительно прав человека, демократии, ситуации в Южно-Китайском море и избыточных вооруженных сил. Но замечания не нарушали общий позитивный характер отношений. КНР прочно встроилась в американоцентричную модель глобализации, но в отличие от большинства других стран смогла сохранить суверенитет и не допустить влияния США на свои внутриполитические процессы. Экономический подъем Китая вел за собой и укрепление его технологических, промышленных и военных возможностей. Рано или поздно такой рост должен был стать проблемой для США. Президентство Трампа в 2016–2020 гг. стало периодом, когда в американской политике на китайском направлении произошел видимый поворот.