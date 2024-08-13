Трамп или Харрис: есть ли разница для Китая?

Предстоящие в ноябре выборы президента США вряд ли окажутся значимым фактором для российско-американских отношений. Однако исход выборов может быть более важен для Китая. Дональд Трамп в период своего нахождения у власти в 2016–2020 гг. проявил себя как сторонник политики нарастающего сдерживания КНР. Его антикитайская риторика сочеталась с вполне конкретными ограничительными мерами в отношении Пекина. Появился целый ряд новых правовых механизмов, предполагающих санкции против Китая и закрепленных в виде как федеральных законов, так и указов президента. Иными словами, атака на Пекин шла как по линии исполнительной власти, так и конгресса. В период президентства Джо Байдена антикитайская политика носила более умеренный, но все же нарастающий характер. Исход выборов не повлияет на саму колею политики США в отношении Китая. Она будет характеризоваться соперничеством и сдерживанием. Но победа Трампа может ускорить ухудшение двусторонних отношений.