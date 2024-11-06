Что сказали в Кремле о выборах президента США

Что сказали в Кремле о выборах президента СШАПесков заявил, что США могут изменить свою политику так, чтобы конфликт на Украине завершился
Кремль будет ждать первых заявлений и шагов Дональда Трампа, когда он вступит в должность президента США. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Инаугурация президента США должна состояться в январе. Песков отметил, что американские выборы – это внутреннее дело США. «Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. И конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят, и по первым конкретным шагам – чего еще предстоит дождаться, все-таки принимая во внимание, что еще полтора месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности», – отметил представитель Кремля.
Песков сказал, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – подчеркнул он. На вопрос журналистов о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России с США, Песков заметил, что «еще ухудшить» отношения практически невозможно. «Отношения находятся в исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США», – сказал Песков. По его словам, Путин неоднократно повторял, что он открыт «к конструктивному диалогу, основанном на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга». «Президент Путин сохраняет этот свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный. Что будет в январе, мы посмотрим», – указал пресс-секретарь Путина. При этом о реакции президента России на победу Трампа Песков говорить не стал.
«Мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать завершению этого конфликта, – заявил Песков, комментируя возможность завершения конфликта на Украине после победы Трампа. – Это, конечно же, нельзя сделать за одну ночь. Но поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, и принимает в нем непосредственное участие, то да, США способны эту траекторию своей внешней политики изменить. Но будет ли это сделано и каким образом, если это будет, опять же мы с вами посмотрим после января». При этом Песков не стал комментировать, ожидают ли в Кремле звонка Трампа по поводу ситуации на Украине. Он снова повторил, что Путин открыт к контактам и диалогам, но нужно дождаться конкретных действий.
Сдержанно оптимистическая реакция российских политиков на результаты выборов в США «вполне объяснима», полагает Песков. «В ходе предвыборной кампании – хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой – были заявления, в которых речь шла о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях на то, чтобы прервать вот эту спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых войн», – сказал представитель Кремля. Но он заметил, что после победы на выборах заявления могут приобретать другой тон: «Поэтому мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам».
Песков также прокомментировал заявления американских СМИ о возможном вмешательстве в выборы в США со стороны России. В частности, власти штата Джорджия заявили, что слышали о российском происхождении угроз безопасности для голосования в штате. Два участка в штате были эвакуированы после сообщений о минировании. «Вы знаете, как часто разные звонки о минировании поступают в адрес различных российских учреждений, и все они идут из-за границы, с заграничных доменов. Поэтому все страны, к сожалению, подвергаются такому воздействию», – отметил Песков. Он отверг все обвинения во вмешательстве России в выборы в США: «Мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться в ничьи внутренние дела. И в данном случае весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела».
Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, объявил о победе на выборах президента США. Ему уже стали поступать поздравления с победой. В частности, Трампа уже поздравили премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Австрии Карл Нехаммер и другие. Подсчет голосов на выборах еще продолжается. The New York Times сообщает, что за Трампа 277 голосов выборщиков, за вице-президента США Камалу Харрис – 224 голоса. Для победы нужно 270 голосов выборщиков. Из семи колеблющихся штатов Трамп одержал победу в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине и, что особенно важно, в Пенсильвании (штат дает 19 голосов выборщиков). Подсчет еще продолжается в трех колеблющихся штатах – Мичигане, Аризоне и Неваде.