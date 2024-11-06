Что сказали в Кремле о выборах президента США

Песков сказал, что ему неизвестно о планах Владимира Путина поздравить Трампа с победой на выборах. «Давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», – подчеркнул он. На вопрос журналистов о том, не обидится ли Трамп, если Путин его не поздравит, и не ухудшит ли это еще больше отношения России с США, Песков заметил, что «еще ухудшить» отношения практически невозможно. «Отношения находятся в исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США», – сказал Песков. По его словам, Путин неоднократно повторял, что он открыт «к конструктивному диалогу, основанном на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга». «Президент Путин сохраняет этот свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный. Что будет в январе, мы посмотрим», – указал пресс-секретарь Путина. При этом о реакции президента России на победу Трампа Песков говорить не стал.